C-LM alerta de que Junts puede modificar la financiación en el Congreso y Asturias anuncia un fondo de nivelación

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado este viernes que se le ponen "los pelos de punta" con la posibilidad de que el Gobierno central pueda modificar el sistema de financiación autonómica para satisfacer a Junts, mientras que su homólogo asturiano, Guillermo Peláez, ha anunciado que Hacienda ha accedido a un fondo para equilibrar la media por financiación ajustada.

Al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes, en el que se ha aprobado la propuesta del Gobierno en materia de financiación autonómica, las dos regiones socialistas han confirmado su voto en contra a este plan.

Además de insistir en que este modelo favorece a Cataluña, el consejero de Castilla-La Mancha ha desvelado que ha propuesto al ministro de Hacienda, Arcadi España, la posibilidad de que su región renunciara a sus pretensiones para debatir sobre la ordinalidad.

Al respecto, el ministro ha recordado que es la primera fase de la propuesta y, una vez conseguido el aval del Consejo de Política Fiscal, se tramitará como un proyecto de ley. Por ello, el consejero de Castilla-La Mancha ha alertado de que Junts puede introducir cambios en el Congreso.

Sobre este trámite en el Congreso, Ruiz Molina ha dicho que hará "pedagogía" para explicar a la ciudadanía de su región "cuáles son las repercusiones financieras que tiene este modelo de financiación".

CON UN NUEVO FONDO

Por su parte, el consejero asturiano ha trasladado al Ministerio de Hacienda la posibilidad de establecer un fondo que pudiera equilibrar a la media por financiación ajustada a todas las comunidades autónomas, logrando finalmente un acuerdo en este sentido.

Eso sí, el pacto alcanzado este viernes aclara que este fondo se desarrollará en una ley, no en la del modelo de financiación, sino que en el desarrollo de la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial "se establecerá un fondo que llevará a la media a todas las comunidades autónomas".

Según ha explicado, ese fondo todavía no está cuantificado y se denominará "Fondo de Dinamismo", pero ha valorado el "compromiso" de que se implemente a través de un desarollo legislativo.