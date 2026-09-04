C-LM y Asturias confirman su 'no' al plan de financiación autonómica por el pacto previo con Cataluña

Archivo - El Consejero de Hacienda de Castilla La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, atiende a los medios de comunicación tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 26 de febrero de 2025. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dos comunidades socialistas de régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, han ratificado este viernes su rechazo al plan de financiación autonómica que defenderá el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), insistiendo en que Cataluña es la "mayor beneficiada" por estar pactado previamente con ERC.

Así se han pronunciado los consejeros Juan Alfonso Ruiz Molina (Castilla-La Mancha) y Guillermo Peláez (Asturias) en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde han confirmado su 'no' a la propuesta de Hacienda.

"Es un modelo que se ha negociado exclusivamente con un partido político, con ERC, al que se ha sumado después el PSC. Y por lo tanto, es un modelo negociado de forma unilateral con Cataluña; lógicamente, la mayor beneficiada, como no podía ser de otra manera, es Cataluña", ha denunciado el consejero de Castilla-La Mancha.

Con todo, Ruiz Molina ha reprochado al ministro de Hacienda, Arcadi España, que diga que no existe un modelo alternativo de financiación autonómica, criticando que se haya hecho "caso omiso" a las propuestas que ha realizado Castilla-La Mancha.

Por ello, ha reclamado al ministro que retire la financiación autonómica del orden del día del Consejo de Política Fiscal de este viernes y, en el caso de que la mantenga, que el Gobierno central se abstenga para que el resultado de la votación "manifieste el sentir de las comunidades".

ASTURIAS VALORA EL PASO DEL GOBIERNO

Por su parte, el consejero asturiano sí que ha querido valorar que el Gobierno central haya decidido abordar la reforma del modelo de financiación autonómica presentando una nueva propuesta, aunque ha insistido en su rechazo por estar pactado previamente con ERC.

"Entendemos que la propuesta que presenta el Gobierno adolece de defectos formales y de fondo. Formales, lo dijimos siempre, criticamos cómo fueron las formas: pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad", ha añadido.

En cuanto a las formas, Asturias cree que este planteamiento "prima" la capacidad fiscal de los territorios y no una distribución de recursos entre comunidades autónomas para prestar servicios públicos en un plano de "equidad".

"La posición histórica del Principado de Asturias es que el modelo de financiación tiene que servir para prestar servicios públicos en un plano de igualdad en todo el territorio", ha sentenciado.