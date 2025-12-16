López defiende ceder a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y recuerda que necesita el aval del Congreso

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reivindicado este martes desde el Senado la devolución a la Generalitat de Cataluña de la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, aunque ha recordado que este decreto necesita el aval del Congreso de los Diputados.

Lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno en el Senado a instancias de una pregunta de la senadora del PP Inmaculada Hernández, que se ha quejado de esta cesión a la Generalitat de Cataluña, alertando de "regímenes singulares".

Óscar López ha defendido esta devolución a la Generalitat de Cataluña argumentando que el Gobierno de Mariano Rajoy quitó esta competencia a las comunidades autónomas y el resultado "no ha sido positivo".

"El decreto se vota en el Congreso, por lo tanto tendrá que ser una mayoría parlamentaria la que convalide esa medida", ha añadido Óscar López.

La devolución de la gestión de la oferta pública de empleo es una competencia que ya se dio a Euskadi en el año 2022 y que todas las comunidades autónomas tuvieron entre 2007 y 2013. Los habilitados nacionales son funcionarios de la Administración Local que ejercen como interventores, tesoreros y secretarios municipales.

Con esta medida, la Generalitat de Cataluña podrá convocar, "de forma coordinada con el Estado", los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes.