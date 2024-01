López Miras, tras los cambios en la amnistía: "No hay terrorismo malo y menos malo", es "humillar" a las víctimas

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha criticado que "no hay un terrorismo malo y otro menos malo", al referirse a las enmiendas pactadas por el PSOE con los independentistas catalanes que permitirían dejar fuera de la amnistía solo los delitos de terrorismo que se cometan con la intención de causar violaciones graves de derechos humanos. A su juicio, esto supone "humillar" a las víctimas y la mayoría de los españoles.

En declaraciones este miércoles a los medios durante su visita a la feria internacional de turismo Fitur 2024, el dirigente 'popular' ha calificado de "vergüenza" lo acordado y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene límites".

"Desde luego ayer lo vimos. Todo lo que le exija (el líder de Junts) Carles Puigdemont, Pedro Sánchez va a tragar. Si hace cuatro días veíamos y escuchábamos a ministros decir que el límite eran los delitos de terrorismo, ayer vimos cómo Pedro Sánchez se pasó todo esto para humillar a la inmensa mayoría de los españoles y para humillar también a muchas víctimas del terrorismo", ha censurado.

En este punto, el presidente murciano ha subrayado que "no hay un terrorismo malo y otro menos malo", para recriminar a Sánchez que así se pone "al servicio de los delincuentes, de los que están perseguidos por la justicia", a los que va a perdonar borrando sus delitos en el proceso independentista, ha añadido.

"Los terroristas que han quemado contenedores, mobiliarios urbanos en Cataluña, para Pedro Sánchez no son terroristas, además no son delincuentes. Aquellos que sabotearon, por ejemplo, las vías del tren en Cataluña y pusieron en peligro la vida de muchas personas, para Pedro Sánchez no son delincuentes, son sus socios de gobierno. Aquellos que apalearon a policías, para Pedro Sánchez no son delincuentes, merecen ser perdonados porque son sus socios y es gracias a ellos a través de los que sigue siendo presidente", ha denunciado.

Para López Miras, lo aceptado por el PSOE de Sánchez "no es lo propio de un presidente ni de un Gobierno que se base en la ley y en la igualdad con sus ciudadanos".