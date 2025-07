López Miras reivindica a Feijóo como la "única alternativa al desgobierno, la mafia y la corrupción del sanchismo"

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha reivindicado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la "única alternativa al desgobierno, la mafia y la corrupción del sanchismo".

Lo ha hecho a su llegada a la segunda jornada del XXI Congreso nacional del PP en Ifema Madrid, donde ha subrayado que el PP tiene un proyecto "fuerte y unido" frente al PSOE y su líder, Pedro Sánchez.

"Con las miradas puestas en el PP y en los españoles, esto es lo importante. Lo que pase en la sede del PSOE, lo que pase en el Gobierno sanchista, acorralado por la corrupción, nos importa en la medida en que cuanto antes termine, antes termina el calvario para todos los españoles", ha valorado el presidente murciano.

Así, ha reivindicado que Feijóo ha gobernado en cuatro legislaturas con mayoría absoluta "ensanchando el centro a izquierda y a derecha". "Si hay alguien que ha demostrado que puede hacerlo en España, es Feijóo", ha subrayado.

Por otra parte, del expresidente del Gobierno José María Aznar --que intervino ayer en el Congreso 'popular'-- ha reivindicado que es una persona "íntegra, honesta y que ha gobernado siempre con dignidad" con un balance de gobierno "francamente positivo".

"El milagro español, lo dominaron a sus ocho años de gobierno. Comparar al presidente Aznar con la que está liando en España y en el mundo Pedro Sánchez, con su entorno corrupto, no solo en el PSOE sino en su entorno familiar en el Gobierno de España, no me parece admisible", ha valorado.