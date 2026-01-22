López Miras sigue la evolución del accidente del FEVE en Cartagena y está en "contacto" con los servicios de emergencia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene durante el acto conmemorativo del Día de la Región de Murcia en FITUR 2026, en IFEMA, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha retrasado su declaración en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) porque se encontraba siguiendo la evolución del accidente ferroviario en Cartagena, en el que seis personas han resultado heridas leves por una colisión de una grúa con un tren de FEVE, y ha asegurado que está en contacto con los servicios de emergencia y sanitarios.

Así se ha pronunciado el presidente regional en declaraciones a los periodistas desde FITUR sobre este incidente, explicando que este brazo articulado estaba trabajando en una vivienda en las inmediaciones de la vía y ha invadido parte del gálibo, produciendo una colisión con el tren.

Eso sí, ha aclarado que no ha habido descarrilamiento ni ningún del tren volcado. "Lo que sabemos hasta el momento es que ha habido seis heridos leves, algunos han sido trasladados al hospital", ha añadido López Miras. Según ha precisado, el tren ha podido salir de la zona por sus propios medios.