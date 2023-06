López (PSOE) afirma que Feijóo huye de debates porque "no quiere contrastar la realidad con su apocalipsis"

Insiste en que "esto no va de PNV y de Bildu", sino "del PSOE o la ultraderecha", y de "avanzar como nunca o retroceder como siempre"



BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Vizcaya a la Cámara Baja, Patxi López, ha afirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, huye de debates porque "no quiere contrastar la realidad con su apocalipsis". Además, ha insistido en que la próximas elecciones generales "no van de PNV y de Bildu", sino "del PSOE o la ultraderecha", y de "avanzar como nunca o retroceder como siempre".

López, que ha participado en un acto de presentación de las candidaturas vizcaínas a los próximos comicios en el que ha estado acompañado por el número uno al Senado, Txema Oleaga, y la concejala socialista en Bilbao Nora Abete, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está yendo a todas las entrevistas como nunca para poner de manifiesto lo que se ha hecho en estos cuatro años y que la derecha se está poniendo muy nerviosa".

Mientras, ha apuntado que Feijóo pretende huir de los debates porque "no quiere contrastar la realidad con su apocalipsis, no quiere que sepa que no tiene proyecto o no quiere enseñar lo que tiene, no vaya a dar miedo y alguno se asuste antes de ir a las urnas".

El portavoz del PSOE en el Congreso ha vuelto a insistir en que, pese a que puede "molestar a representantes de otras formaciones, esto no va ni de PNV ni de Bildu ni de ninguna otra formación", sino que "esto va de 'o PSOE o de ultraderecha', la ultraderecha que son PP y Vox". "Porque uno (el Partido Popular) va de que no es ultraderecha, pero ha comprado todo el ideario de la ultraderecha y lo está aplicando donde gobiernan", ha indicado.

A su juicio, en las próximas generales solo hay "dos alternativas posibles: o un gobierno progresista, encabezado por el PSOE y Pedro Sánchez o un Gobierno de la ultraderecha del PP con Vox, no hay más". Por ello, Patxi López "no tiene duda" de que la ciudadanía elegirá "avanzar". "Por eso vamos a ganar, no digo con mayoría absoluta, pero vamos a ganar", ha subrayado.

Para el cabeza lista por Bizkaia, en los últimos días se ha visto

"muy bien qué significa cada uno". En este sentido, ha recordado que hoy se ha conocido el dato "extraordinariamente positivo" de la inflación, porque supone que la economía española es la primera de Europa que baja del 2%.

"Esto quiere decir que, frente a los agoreros, a los anunciadores del apocalipsis de la derecha, las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno, funcionan, y tienen dos direcciones, una atacando directamente la subida de precios con la bajada del IVA en los alimentos, con las bonificaciones y las subvenciones para contener ciertos precios", ha añadido.

En segundo lugar, ha destacado que también se ha ayudado a las familias "a enfrentarse mejor a esa inflación, con la subida de las pensiones, del salario mínimo, con el pacto entre sindicatos y empresarios para la subida de los salarios, con las ayudas a la dependencia, al transporte, la subida de becas, y las ayudas directas a los transportistas y al sector primario", ha manifestado.

Patxi López ha considerado que esta bajada de precios "va a hacer que la gente pueda consumir más, y dinamizará todavía más la economía española, que ya es la que crece por encima de la media europea". No obstante, ha dicho que no solo es "una economía que crece, sino que está generando más empleo estable, con contratos fijos y con mejores salarios que nunca en la historia", con más de 20.800.000 afiliados a la Seguridad Social.

"Frente a esto, el señor Feijóo y el PP han estado en contra de todo lo que ha permitido combatir la inflación y lo que ha permitido ayudar a la gente en circunstancias tan tremendas. Se ha manifestado en contra de la subida del SMI, ha votado en contra de la subida de las pensiones, ha votado en contra de que se reforzara el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en tiempos de crisis, ha votado en contra de las ayudas al sector primario, a los transportistas, en contra de todo"", ha añadido.

SOBRESUELDOS

En este sentido, ha criticado que el líder del PP se oponga al aumento del salario mínimo, "pero él en sobresueldos ha cobrado dos salarios mínimos más, además del suyo como senador". "Esto es tremendo. Yo no sé qué calificativo tiene esto, pero no se lo voy a poner, por si acaso", ha aseverado.

López ha reiterado que los populares "en la mayoría de las ocasiones ocultan lo que propondrían porque no quieren dar miedo, pero de vez en cuando asoman la patita". "El otro día decían que quieren que la economía esté entre las tres mejores de Europa y que en los cuatro años de legislatura haya hasta 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Más allá de no decir nunca cómo pretende hacerlo, es que España no es que esté entre las tres primeras, es la primera", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que, "al ritmo del crecimiento económico que ha conseguido este Gobierno, en cuatro años se van a superar con mucho los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social". "En esto también nos está proponiendo ir para atrás. Creo que Feijóo tiene que revisar su regla del dos famosa", ha señalado.

IMPUESTOS

Tras apuntar que el PP promete que bajará los impuestos, aunque "luego los suben", ha advertido de que, en caso de que realmente los reduzcan, tal como ha hecho en la Comunidad de Madrid su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, favorecerán a las grandes fortunas. "Eso son los gobiernos del Partido Popular, hacer que tenga más quien ya tiene más, y que las desigualdades aumenten", ha proclamado.

El dirigente socialista ha resaltado que tampoco dicen en qué recortarán porque se recaudará menos. "¿Dónde va a gastar menos?, en sanidad, en educación, en ayudas a la dependencia y en políticas sociales. ¡Que no nos engañen!", ha apostillado.

También ha mantenido que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, "España es una referencia internacional en la lucha contra el cambio climático", frente al PP y Vox, "que niegan el cambio climático o practican el retardismo".

"Mientras unos estamos enfrentándonos con toda determinación a la emergencia climática, otros han hecho que muera el Mar Menor o que pueda morir Doñana o nos proponen aumentar la vida útil de las centrales nucleares", ha avisado, para precisar que se trata de otro "retroceso brutal".

Patxi López ha puesto en valor que, con el Ejecutivo Sánchez, ha habido una ley de igualdad de trato, una ley Trans, se han aumentado permisos de paternidad, se ha fomentado la presencia de mujeres en todos los órganos ejecutivos y de dirección, "se ha luchado contra la violencia machista y se han puesto recursos para que ese pacto de Estado pueda llevarse adelante".

"Enfrente tenemos el pacto de PP con Vox, que niega la violencia machista, que empieza quitando los símbolos LGTBI de todas las instituciones y anuncia que va a derogar todas esas leyes que nos han permitido avanzar en derechos y en libertades", ha indicado.

Por ello, ha denunciado "la enorme hipocresía" de Alberto Núñez Feijóo al colgar ayer en las redes la bandera LGTBI, cuando "acaban de quitarlas de las instituciones" en las que gobiernan. "Pero quitar la bandera no es más que un símbolo. Lo que hay detrás y también de la negación de la violencia machista, es la eliminación de todas las políticas que combaten la violencia machista", ha enfatizado.

Como ejemplo, ha recordado que ayer se vio a una concejala de Vox, "en un pacto con el PP, diciendo, con una enorme satisfacción", que habían quitado los puntos lilas "que protegen y ayudan a las mujeres frente a la violencia machista". Por ello, ha subrayado que los acuerdos de populares y el partido de Abascal "no protegen a las mujeres maltratadas y niegan los derechos a los colectivos históricamente marginados". Además, ha afirmado que, gracias al PP, "se están instalando discursos de odio en el país".