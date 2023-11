Lucas (CGPJ) cree que hace "flaco favor" a la institución una declaración con argumentos "discutiblemente jurídicos"

Dice que se puede crear "confusión" sobre que el documento es "la opinión de los jueces y tribunales", cuando "no es así"



BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vocal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) Enrique Lucas cree que hace "flaco favor" a la institución aprobar una declaración institucional sobre la amnistía con una mezcla de argumentos "discutiblemente jurídicos" y otros estrictamente jurídicos, y tras defender que se debata sobre textos "concretos", ha apuntado que además se puede crear "la confusión" de que ese documento es "la opinión de los jueces y tribunales", cuando "no es así".

En una entrevista concedida al programa Boulevard de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Lucas, uno de los cinco miembros del Consejo que votó en contra de la declaración contra la amnistía, ha señalado que, en este caso, y en todos los que se han planteado "con un cierto contenido político, ha considerado que "no era pertinente hacerlo".

"Precisamente, se puede crear la confusión de que lo que se diga en esa declaración es la opinión de los jueces o los tribunales, cuando no es así", ha añadido.

Además, sostiene que el valor de su opinión "es la que deriva de los informes" que emite el órgano de gobierno de los jueces sobre textos concretos. Por ello, no cree que el documento que ha emitido con motivo de la Ley de amnistía sea "oportuno".

"Si resulta que la declaración tiene una mezcla de argumentos jurídicos y otros que son discutiblemente jurídicos, creo que hacemos un flaco favor a nuestro papel y nuestra institución. Por eso, yo voté en contra", ha indicado.

En todo caso, ha precisado que "realmente en ese debate no se discutió tanto sobre la amnistía en sí, sino sobre la oportunidad de hacer esta declaración". "Y eso es lo que hicimos lo que votamos en contra", ha manifestado.

Enrique Lucas ha afirmado que el debate fue "tranquilo y sosegado, con una discrepancia muy profunda en el fondo porque había dos posturas claramente definidas, pero muy civilizada y cordial".

TOCAR DE OÍDO

Sobre el contenido de esta declaración, que afirma que la Ley de Amnistía puede llevar a "la abolición del Estado de Derecho", Lucas ha dicho que "es una frase muy rimbombante", pero ha insistido en que votó en contra porque no se puede entrar en ese debate "mientras no haya un texto cierto" y se analice "en profundidad".

Ahora mismo, considera que cualquier opinión sobre esta cuestión "es inconveniente porque es como hacerlo a ojo o tocar de oído". "No nos lo podemos permitir. Somos un órgano de garantías, que se supone que es serio y no se puede actuar de este modo. Por eso, yo propuse que no se tomara ningún tipo de declaración, pero luego la mayoría decidió lo contrario, y es su responsabilidad", ha subrayado.

El vocal del CGPJ ha recordado, además, que este órgano no tiene "ningún tipo de potestad jurisdiccional" para decidir sobre la Ley de Amnistía, que sería competencia de los tribunales de justicia. "Su constitucionalidad o no, debe determinarla el Tribunal Constitucional", ha subrayado.