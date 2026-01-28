Luz verde de la Mesa del Congreso para fusionar las dos comisiones que investigarán el apagón

Archivo - La diputada del PNV Idoia Sagastizabal presidirá la comisión que investigará el apagón - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha dado luz verde a la unificación de las dos comisiones que se crearon para investigar el apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025, una reestructuración que se votará en el Pleno que la Cámara tiene previsto celebrar la segunda semana de febrero con el objetivo de que se pueda empezar ya a trabajar.

Por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, el pasado noviembre el Congreso constituyó las dos comisiones de investigación sobre el apagón que el Pleno había aprobado en mayo y que llevaban meses sin arrancar: una impulsada por los partidos del Gobierno y otra, a instancias del PP.

LA PRESIDIRÁ EL PNV

Al tratarse de comisiones de investigación sobre los mismos hechos, los grupos pequeños registraron a los mismos diputados para ambas, confiando en que se impusiera el sentido común y que hubiese consenso para fusionarlas. Sin embargo, eso no fue posible y en noviembre acabaron constituyéndose las dos comisiones. Eso sí, al menos se logró que los integrantes de las Mesas fueron idénticos en ambas comisiones, y con la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.

A priori, el plan era que las dos comisiones trabajaran en paralelo. Incluso decidieron que presentarían el mismo plan de trabajo y las mismas peticiones de informes o comparecencias en ambas comisiones aunque después, a efectos prácticos, funcionaran como una sola. Es más, llegaron incluso a pedir la habilitación del mes de enero para comenzar escuchar ya los primeros testimonios.

Sin embargo, ante el caos que podía suponer mantener las dos abiertas, los grupos acordaron días más tarde, de forma unánime, unificar en una ambas comisiones con un nuevo título aséptico: "Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025" y así se lo trasladaron a la Mesa del Congreso para que diera el plácet.

No obstante, esta petición se topó con problemas formales en el órgano que preside Francina Armengol, donde les recordaron que las comisiones fueron aprobadas por el Pleno del Congreso y que ambas se constituyeron como tal, y que, por tanto, la fusión debía argumentarse con un texto justificativo porque también debía contar con el visto bueno del Pleno.

Así las cosas, el órgano de gobierno del Congreso calificó en su reunión de este martes esta petición y lo remitió a la Junta de Portavoces, que decidió incluir la votación de esta fusión en el orden del día del Pleno de la segunda semana de febrero, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

TRES ABIERTAS Y DOS EN LA NEVERA

Actualmente el Congreso tiene activas otras tres comisiones de investigación, la de la dana y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses paradas y sin previsión de nuevas convocatorias.

Y están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.