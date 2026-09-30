Macron dice que España fue "víctima de un ataque" en Ceuta y aboga por más cooperación europea para que no se repita

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (i), ofrecen una rueda de prensa conjunta tras mantener una reunión, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España fue "víctima de un ataque" en la entrada masiva de unas 80.000 personas desde Marruecos el pasado 30 de julio y se ha mostrado partidario de reforzar la cooperación entre países europeos para evitar que se repita una situación similar.

En una rueda de prensa conjunta desde La Moncloa, parte del viaje de Estado de Macron a España, ha pedido "solidaridad" al resto de países europeos y ha defendido la actuación del Gobierno de Sánchez en esta crisis, señalando que ha sido "víctima de un ataque" porque "no ha sido España quien ha organizado este cruce de la frontera".

LAMENTA LA MUERTE DE 141 PERSONAS

En concreto, el jefe de Estado francés lo ha calificado como "un ataque múltiple" organizado a través de las redes sociales para empujar a que miles de personas, incluidos menores, a que asuman el riesgo de llegar a Ceuta y ha lamentado el fallecimiento de 141 personas tratando de alcanzar territorio español.

Este miércoles junto a Sánchez, Macron ha vuelto a expresar su solidaridad con España por la crisis de Ceuta --tal como hizo poco después de la entrada masiva-- y considera que todos los países europeos deben adoptar esta actitud solidaria.

Sin nombrar a ningún país en concreto, ha mostrado su sorpresa porque otros estados no hayan sido solidarios a pesar de que ellos mismos han recibido esa solidaridad cuando les tocó de cerca un problema similar, en clara referencia a Italia.

RESPALDO A LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ

De este modo, Macron ha mostrado sintonía con el discurso de Sánchez, que ha criticado en varias ocasiones la actitud de la Italia de Giorgia Meloni, recordando que recibió la comprensión de España durante la crisis migratoria en Lampedusa.

En la misma línea, Macron ha defendido que el Gobierno español está intentando que muchos de los migrantes que permanecen en Ceuta vuelvan a su país de origen y considera que esta labor debe continuar, en colaboración con las autoridades marroquíes. "Creo que dicho trabajo avanza bien", ha apuntado.

Por otro lado, se ha mostrado partidario de reforzar los mecanismos de cooperación europeos y la implementación del Pacto de Migración y Asilo que, asegura, permite a los estados ser más eficaces cuando ocurre un suceso de este tipo en el control de fronteras comunes y en políticas de retorno bien organizadas y llevadas a cabo de manera concertada.

"Necesitamos reforzar aún más nuestra coordinación y cooperación en materia de seguridad para prevenir estos sucesos" que, ha reiterado, a veces se gestan en las redes sociales antes de empujar a las personas a asumir "riesgos extremos". Por el contrario, piensa que "los planteamientos simplistas o el señalamiento público" no son eficaces y además resultan "indignos".

En ese sentido ha reiterado su apoyo a España ante la situación que se está viviendo en Ceuta, ha pedido "consideración hacia cada ser humano" y por último "voluntad de aplicar una política eficaz y llevarla hasta el final".