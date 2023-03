Magistradas del TC reivindican la necesidad de una "igualdad real": "No podemos consentir esta sinrazón social"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Magistradas del Tribunal Constitucional (TC) han reivindicado este 8 de marzo la necesidad de lograr una "igualdad real" entre hombres y mujeres, calificando de "sinrazón social" la brecha de género existente, a pesar de los avances logrados en los últimos años.

"Sin igualdad real, tampoco habrá libertad, justicia ni pluralismo político", ha dicho la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, durante el acto celebrado este miércoles en la corte de garantías con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La vicepresidenta ha capitaneado esta celebración acompañada de las magistradas María Luisa Segoviano, Laura Díez y Concepción Espejel, restando solamente una de las mujeres que ahora mismo integran el TC, María Luisa Balaguer, que se ha ausentado.

Montalbán ha destacado la labor del Tribunal Constitucional, recordando que desde sus primeras sentencias ha impulsado "una decidida defensa de los derechos de las mujeres, con una creciente conciencia sobre la necesidad de encarar desde una perspectiva de género el alcance y contenido de los mismos".

En concreto, ha hecho hincapié en la positiva evolución en las sucesivas composiciones del Tribunal Constitucional, resaltando que por primera vez en su historia, desde el pasado 9 de enero, cuenta con cinco mujeres entre sus once miembros.

No obstante, la 'número dos' de la corte de garantías se ha mostrado consciente de que, a pesar de los logros alcanzados, todavía persisten "dificultades, incomprensiones, violencias y obstáculos".

"INTOLERABLES" SITUACIONES DE DESIGUALDAD

Una de las voces más reivindicativas del acto ha sido Segoviano. La ex presidenta de la Sala de lo Social del Supremo ha denunciado que, "a pesar de que se han dado pasos muy importantes, la igualdad real y efectiva aún no se ha conseguido".

Segoviano ha enfatizado que, si bien la "igualdad formal" se ha conseguido por las leyes que la garantizan, entre ellas la Constitución, "la realidad es tozuda" y muestra "intolerables" situaciones de desigualdad, como la brecha salarial o la escasa presencia femenina en puestos de poder.

"Todo esto no nos puede dejar impasibles, creemos que nuestra lucha debe continuar. No podemos consentir esta sinrazón social, esta situación en la que no hay igualdad y parece que se admite como algo normal", ha dicho.

Por su parte, Espejel ha reflexionado sobre cómo toda democracia se erige sobre la igualdad de derechos y la no discriminación. "Tanto la mirada como la palabra de las mujeres resultan esenciales para redactar normas y aplicarlas", ha sostenido.

Durante el acto se ha reconocido la labor de la presidenta emérita del TC María Emilia Casas, la magistrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Lourdes Arastey y la magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos María Elósegui.

Espejel ha reconocido, en concreto, la labor de las mujeres que trabajan en el Constitucional, más allá de las magistradas, un trabajo silencioso pero fundamental, según ha valorado. En cuanto a Díez, ha resaltado el papel y el esfuerzo de las catedráticas en la universidad española durante estas décadas.

Además, al acto han asistido el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa y Juan Carlos Campo, así como numerosas autoridades judiciales, como vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y miembros de asociaciones jurídicas de mujeres.