Maíllo alaba la postura de Sumar:"marcar gol en el minuto 90 con un penalti dudoso merece la pena si ganamos el partido"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.- Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha apoyado que Sumar haya negociado el decreto que prorroga los contratos de alquiler hasta el último momento y ha quitado peso respecto a las diferencias entre las formaciones que componen el Gobierno.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha comparado las negociaciones del Gobierno de este viernes por sacar el decreto de la vivienda además del paquete de ayudas para afrontar los efectos de la guerra de Irán con "marcar un gol en el minuto 90 con un penalti dudoso": "Si ganamos el partido, vale la pena".

De esta manera, ha apoyado que los ministros del movimiento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hayan entrado con un retraso de más de una hora y media al Consejo de Ministros que estaba programado para las 09.30 horas de este viernes, puesto que han conseguido que se acuerde un segundo decreto con el que aseguran que, al menos hasta el próximo mes, se prorroguen tanto los contratos de alquiler, como las medidas de control a los márgenes empresariales.

También ha señalado al PSOE por esta situación por tener una postura "inamovible" a este respecto, a pesar de que Sumar haya avisado desde hace meses que buscan aprobar este decreto.

Dicho esto, ha normalizado lo ocurrido antes de la reunión entre ministros, aseverando que esto implica que "cada parte sea coherente con lo que ha defendido ante la sociedad"

Así, ha quitado peso del cómo se ha llevado a cabo la negociación del decreto que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero que tendrá que aprobarse en la Cámara Baja en un tiempo máximo de 30 días.