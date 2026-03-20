IU avisa que en el Gobierno de coalición todos los ministros son "iguales" y el PSOE no puede "imponer toda su agenda"

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago (1i), atiende a los medios de comunicación durante el acto de cierre de campaña electoral de En Común en Castilla y León, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid. (Foto de archivo). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de IU y diputado nacional por Sumar, Enrique Santiago, ha reivindicado este viernes que, en un gobierno de coalición como el que componen el PSOE y Sumar en esta legislatura, todos los ministros "son iguales", y una parte no debe "imponer toda su agenda" como, en su opinión, ha querido hacer el ala socialista del Ejecutivo y ha provocado que la reunión del Consejo de Ministros extraordinario convocado para este viernes haya comenzado con retraso.

En una atención a medios en Puente Genil (Córdoba), el diputado de IU se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre dicho retraso en el inicio del Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar medidas que afronten el impacto económico de la guerra en Irán.

Cuando Enrique Santiago ha atendido a los medios no había terminado aún dicha reunión del Consejo de Ministros, que finalmente ha acabado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

En todo caso, el representante de IU ha confirmado que el Consejo de Ministros ha comenzado con retraso porque "no había un acuerdo" entre los socios de gobierno, y "un gobierno de coalición tiene que trabajar con acuerdo", según ha remarcado.

Dicho esto, ha apuntado que las fuerzas políticas que componen Sumar, incluida Izquierda Unida (IU), son "gente muy razonable" que no intenta "imponer en ningún lugar, ni en el Consejo de Ministros" tampoco, sus propuestas, si bien tampoco aceptan que "ninguna de las propuestas que consideramos esenciales y buenas para la inmensa mayoría de la sociedad no se aprueben".

Santiago ha defendido que, "a diferencia de otros gobiernos europeos", el de España, que es de coalición de izquierdas, "está marcando diferencias importantes, no solamente con el 'no a la guerra', con el 'no al rearme', sino con levantar escudos sociales de grandes dimensiones", y "eso ocurre porque nosotros --en referencia a las formaciones que confluyen en torno a Sumar-- estamos en el Gobierno", según ha reivindicado.

En esa línea, ha señalado que cuando "Izquierda Unida, Sumar, no estaban en el Gobierno, España no se diferenciaba de otros países de Europa", tras lo que ha apuntado que "cuando llegamos a un Consejo de Ministros y una de las partes intenta imponer toda su agenda y no atiende reivindicaciones esenciales, se continúa negociando, porque nuestros ministros son iguales en un gobierno de coalición".

EL ACUERDO, UNA "BUENA NOTICIA"

Dicho esto, y aunque aún no había terminado la reunión del Consejo de Ministros extraordinario cuando estaba atendiendo a los medios, Enrique Santiago ha avanzado ya la "buena noticia" de que se estaba alcanzando "un acuerdo" entre los socios de coalición, como en ocasiones anteriores lo hubo en torno a otras cuestiones como la reforma laboral o la subida de los salarios mínimos a las que el PSOE inicialmente se oponía, según ha destacado.

En esa línea, ha subrayado que por parte de Sumar siguen "peleando hasta el final" en defensa de sus propuestas, y luego se da la circunstancia de que "cuando llegan las campañas electorales, el PSOE es el primero que reivindica esas medidas que hemos sacado adelante con tanto esfuerzo, pelea y discrepancias que ve todo el mundo".

En ese punto, Enrique Santiago ha defendido que "es bueno que lo vea todo el mundo" que se dan esas discrepancias entre los socios de coalición, "para que luego, cuando haya que votar en Andalucía", donde se celebrarán elecciones autonómicas "dentro de poco", la gente "se dé cuenta de la importancia que tiene votar una opción política u otra", ha sostenido.

De igual modo, Enrique Santiago ha lanzado "un aviso para las fuerzas de la derecha tan acostumbradas a tirar grandes avances o parar el bienestar de las personas", en relación a la convalidación que habrá que llevar a cabo en el Congreso de los Diputados sobre las medidas que apruebe el Gobierno que tienen que ver "con la garantía del derecho a la vivienda, que sin duda es el gran problema de los españoles" actualmente, según ha subrayado.

El diputado de IU ha remarcado que "en el Congreso todo el mundo va a tener que retratarse" a la hora de votar por la convalidación o derogación de dicho decreto, que, si lo rechazan, tendrán que "explicar ante la opinión pública por qué las fuerzas políticas prefieren apoyar a los especuladores, a los grandes fondos de inversión, a los grandes tenedores de la vivienda, y dejar abandonadas a las familias" a las que "ahora les vencen los contratos de arrendamiento que se hicieron durante la pandemia" de Covid-19, y que "se van a quedar en la calle o van a tener que irse a vivir muy lejos debido a la especulación urbanística en las ciudades" si no se consigue la prórroga de dichos alquileres, según ha advertido.

CRÍTICA AL PSOE POR "FORZAR TANTO LA SITUACIÓN"

El representante de IU ha manifestado además que el desencuentro de este viernes justo cuando debía comenzar la reunión del Consejo de Ministros "se habría evitado si el Partido Socialista no hubiera forzado tanto la situación, si no hubiera retrasado lo que es normal, que es ir a un Consejo de Ministros con medidas acordadas por ambas partes".

Al hilo, Santiago ha subrayado que desde Sumar no pretenden "nunca imponer el 100% de las medidas" que creen "necesarias", pero forman parte de "un gobierno de coalición" en el que "tiene que haber una aprobación de medidas que son propuestas por ambas partes", según ha remachado antes de apostillar que el PSOE debe "revisar esta forma que tiene de tensar hasta el último momento". "Ya deberían haber aprendido de que con nosotros eso no sirve", ha avisado Enrique Santiago.