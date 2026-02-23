Maíllo se siente "más que preparado" para un adelanto en Andalucía y ve a Moreno como un "Ayuso"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum - EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha dicho estar "más que preparado" para un adelanto electoral en Andalucía para hacer frente al presidente, Juanma Moreno Bonilla, al que compara con Isabel Díaz Ayuso, pero "cuatro años más tarde" porque el desastre de la Sanidad en Andalucía es comparable al del Madrid.

En el desayuno informativo Nueva Economía Forum, Maíllo ha explicado que tras las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León --que se celebrarán el próximo 15 de marzo--, ha decidido dar "un paso al frente" y presentarse como aspirante por la coalición 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta de Andalucía, de la que forman parte también IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alternativa Republicana.

Tras dar la bienvenida a todos aquellos partidos de izquierdas que quieran sumarse a la misma, Maíllo ha admitido que decidió postularse "por sentirse útil" y que lo hace convencido de que es un paso "acertado" porque el Gobierno andaluz está "corroído" por el desastre de su gestión sanitaria, que afecta a la cotidianidad de los andaluces.

ANDALUCÍA Y MADRID, COMPARABLES EN LA GESTIÓN DE LA SANIDAD

"No hay charcos donde un presidente se moje, rodeado de cámara, que tapen el desastre de la sanidad andaluza, "que es comparable a la de la Comunidad de Madrid". Es más, el líder de IU ha llegado a decir que ve a Moreno Bonilla como "un Ayuso cuatro años más tarde".

Su coalición, según ha explicado pretende recuperar los derechos públicos y promover la igualdad y la equidad en Andalucía, una comunidad que necesita un proyecto "alternativo" como el de la coalición que lidera y que es, además, "el más genuino por la defensa de un modelo que no ha sido hegemónico".

"Estamos aquí para jugárnosla por nuestra tierra, a la que adoro y donde desarollé mi labor institucional", manifestado Maíllo, quien se ha mostrado ilusionado por un proyecto "muy sólido", según sus palabras, en el que por "primera vez" se están haciendo las cosas "mejor que nunca" .

CONFÍA EN REEDITAR EL GOBIERNO DE COALICIÓN

Una reflexión que ha extrapolado también a nivel nacional al asegurar que "no está escrito" que PP y Vox tengan que volver a gobernar en Andalucía o que tengan que gobernar España en 2027, donde pronostica que se va a editar el Gobierno de izquierdas a tenor del camino que los partidos de izquierdas han comenzado a andar.

Con todo, y pese a estar "más que preparado", augura que no habrá adelanto electoral ni en Andalucía, porque Moreno querrá recuperarse del "escándalo" de los cribados de cáncer de mama", ni en España, en este caso porque sostiene que es "de obligado cumplimiento el acuerdo de investidura y porque 2027 será "un mejor escenario" para disputar con PP y Vox.

Por último, y preguntado sobre si presentarse como candidato a las andaluzas será un ensayo general para aspirar a la Presidencia del Gobierno en unas generales, Maíllo ha comenzado diciendo que lo va a darlo "todo" y que va a centrarse en hacer "un buen proyecto y una buena alternativa" para Andalucía autodescartándose escalar a Madrid. "Yo estaré en Andalucía", ha zanjado.