Maíllo urge a la alianza electoral de las fuerzas de izquierda ante la "amenaza autoritaria" de PP y Vox

1101751.1.260.149.20260704131025 Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha urgido este sábado a la construcción de una alianza electoral amplia entre las fuerzas de la izquierda ante lo que ha calificado como una "amenaza autoritaria" representada por el Partido Popular (PP) y Vox, y ha defendido la necesidad de articular una respuesta política y social común frente al avance de la derecha y la extrema derecha en España y en el contexto internacional.

El dirigente de IU ha defendido que la respuesta a esta situación debe pasar por la movilización social y política y por la articulación para intentar frenar ese avance, insistiendo en que la izquierda debe reforzar su unidad y su capacidad de organización de cara a las próximas elecciones.

Maíllo ha insistido en la necesidad de diferenciar entre lo que ha definido como "ofensivas antidemocráticas" y los casos de corrupción, que ha calificado de "absolutamente intolerables".

En este sentido, ha citado el caso Koldo y ha defendido que la respuesta no debe limitarse a los cargos públicos implicados, sino extenderse también a los "corruptores", a los que ha reclamado perseguir con mayor contundencia mediante reformas legales que eviten situaciones de impunidad.

En su intervención durante la reunión de la Coordinadora Federal de IU, Maíllo también ha asegurado que la alianza de fuerzas conservadoras se refleja tanto en el contexto internacional como en la política española, donde ha situado al PP y a Vox como "indistinguibles" en varias comunidades autónomas.

Maíllo ha advertido así de la existencia de un "bloque reaccionario" en España formado por la derecha y la extrema derecha, y ha llamado a dar una respuesta política y social de la izquierda ante lo que ha definido como una "amenaza autoritaria" animando a unir a distintas fuerzas de la izquierda en una misma alianza electoral y política.

El dirigente ha criticado de esta manera al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respaldar a candidatos "promocionados por Trump y Vox", y ha denunciado que en la Unión Europea se están aprobando políticas impulsadas por la derecha y la extrema derecha, como el reglamento de retorno en materia migratoria.

Maíllo ha afirmado que la UE "pasa de la complicidad con el eje genocida a la imitación de sus políticas" en relación con Oriente Próximo, y ha llamado a intensificar la oposición a estas medidas dentro de las instituciones europeas.

En el plano interno, ha sostenido que PP y Vox "son indistinguibles" y ha citado como ejemplo la situación política en comunidades como Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, donde ha criticado los acuerdos y procesos de investidura recientes.