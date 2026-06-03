Maíllo valora que Sánchez anuncie PGE pero le urge a plasmar medidas anticorrupción que "duermen el sueño de los justos"

El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el patio de prensa del Parlamento Andaluz. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie la elaboración de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero le urge a aprobar mientras medidas anticorrupción que "duermen el sueño de los justos".

Así lo ha trasladado mediante un mensaje en la red social 'X' después de que el jefe del Ejecutivo haya desvelado este miércoles que esta semana se publicará la orden que da inicio a la confección por parte del Gobierno de las nuevas cuentas públicas.

Maíllo ha destacado que IU lleva años diciendo "lo mismo", consistente en que un "Gobierno que se precie debe presentar presupuestos".

Sin embargo, ha reclamado que mientras tanto también urge "cumplir compromisos", empezando por ejemplo con "las medidas anticorrupción que duermen el sueño de los justos". "¿Empezamos por ahí, Pedro Sánchez?", ha exclamado.

Precisamente hoy Sumar ha registrado en el Congreso una reforma del estatuto de los expresidentes del Gobierno, que pauta la prohibición de estar a sueldo de empresas estratégicas durante 10 años y que pauta la retirada de la pensión y el personal asociado a la oficina de los exmandatarios si pasa a tener una actividad privada lucrativa.

COMPROMÍS AVISA: SU VOTO PASA POR MEJORAR LA INVERSIÓN

A su vez, el diputado de Compromís adscrito al Grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha ironizado que confía que "a la tercera vaya la vencida", en referencia a la situación de Presupuestos prorrogados, y espera que esta vez haya una negociación real para elaborar las nuevas cuentas públicas.

En declaraciones remitidas a los medios, ha subrayado que la vivienda tiene que ser una prioridad, al igual que la mejora del transporte público, especialmente el cercanías, entre otros puntos.

Eso sí, ha advertido de que si el PSOE quiere contar con apoyo de su formación tiene que corregir que Alicante sea la provincia "más maltratada" de España a nivel de inversión territorial. En caso contrario, avisa que no habrá acuerdo sobre los presupuestos.