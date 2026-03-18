Malestar en un sector de IU por adelantar Maíllo el debate sobre el candidato a las generales: "Bastante inoportuno"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, a 17 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un sector de IU ha expresado su malestar tras pedir coordinador federal, Antonio Maíllo, acelerar la elección del candidato a las elecciones generales y que ha llevado a desviar la mirada al 'baile' de aspirantes.

Todo ello en un contexto en el que ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha vuelto a reiterar este miércoles que se autodescarta como futuro candidato de la coalición que impulsan Sumar, Comuns, IU y Más Madrid.

Fuentes de ese sector crítico exponen que la petición de coordinador general ha sido "bastante inoportuna", generando ruido y dando la sensación de que la izquierda alternativa está "ensimismada y hablando de sí misma", cayendo en un debate de candidatos de forma precipitada.

En especial consideran un error que incluso haya transcendido que debería tenerse perfilado el relevo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como referente electoral, algo que ven como una posición personal y no del conjunto de la federación y las organizaciones aliadas. Tampoco aprecian coherente que se hable de vacíos a la cabeza del espacio cuando se ha mantenido una discurso contra los hiperliderazgos, para volver al protagonismo de las organizaciones.

Por tanto, han insistido en que la discusión sobre la elección de los referentes electorales no toca en este momento, máxime cuando todos los esfuerzos deben ir dirigidos en lograr que la prórroga de alquileres pueda incluirse en el decreto de medidas contra la crisis de la guerra de Irán, que se aprobará el viernes. Incluso lamentan que con esa petición pública distorsiona el proceso de designación del futuro liderazgo.

Mientras, otros sectores de IU entienden que la cuestión del candidato debe despejarse antes o después, al considerar que la izquierda alternativa necesita un revulsivo.

Bustinduy ha explicado que su papel en la nueva alianza de los partidos de Sumar no será ser cabeza de lista y ha recalcado que no le han ofrecido formalmente liderar la candidatura a las generales.

"No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", ha expresado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Mientras, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha comentado que los partidos de Sumar no "le están pidiendo nada a nadie" y simplemente están en una reflexión general para avanzar en "definir liderazgos que son imprescindibles".

La portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que ahora están volcados en generar la unidad en la izquierda y que no alberga dudas de que encontrarán a la persona adecuada para ser candidato cuando toque. Concretamente, ha enfatizado que van a seguir el pan que tenían previsto.