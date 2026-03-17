Maíllo (IU) urge al resto de partidos del nuevo Sumar a "acelerar" la elección del candidato para las generales

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, a 17 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de IU - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha manifestado ete martes que no se ha planteado ningún debate sobre una posible salida del Gobierno central y ha abogado por "acelerar" la elección del candidato para las elecciones generales porque, en política, los "vacíos no son beneficiosos".

En rueda de prensa en Sevilla, Maíllo, a la pregunta sobre unos "chats internos" de miembros de Sumar en los que se plantea la posibilidad de salir del Gobierno central, según una información publicada este martes por 'El Confidencial', Maíllo ha indicado que no sabe dónde están esos "chats internos" y que no sabía que son ahora "categoría política".

Ha explicado que ayer hubo un Consejo Federal, el órgano en el que se debate de manera "democrática por todos los representantes de las 19 federaciones que tenemos en Izquierda Unida", y que se desarrolló de manera muy cohesionada en torno al informe que presentó y en el que se plantea "acelerar los procesos de nombramiento de la nueva persona que sea referencia" y para garantizar que haya una izquierda "fuerte, coherente y proyectos de país en el próximo ciclo electoral".

"Los chats internos, con todos mis respetos, no tienen categoría política", ha indicado Maíllo, quien ha hecho una comparativa en tono de broma con los chats de los padres de colegio. "Cuando fui tutor, me quité", ha apuntado.

Sobre la elección del candidato o candidata a las elecciones generales, ha insistido en la necesidad de acelerar ese proceso porque, "en política los espacios vacíos no proceden y no son beneficiosos". "Y creo que esa aceleración tiene parte de una lógica y de un sentido común que yo estoy convencido que comparte toda la organización", ha recalcado.

Maíllo ha insistido en que "no hay contemplado ningún tipo de escenario" en referencia a una salida del Gobierno central, pese a que "pelean" con el PSOE porque siempre es "timorato" en determinadas políticas, como la de vivienda, sobre la guerra o en relación con una intervención en el mercado de los precios de la cesta de la compra.