Malestar en el seno de la AN por el ataque de la vicepresidenta Ribera al juez de 'Tsunami': "Es impresentable"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al juez instructor de 'Tsunami', Manuel García Castellón, de tener "cierta querencia" a realizar pronunciamientos judiciales en "momentos políticos sensibles" han generado un profundo malestar en el seno de la Audiencia Nacional (AN). Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que no instruir esa causa sería "prevaricar" y lamentan que se busque aplicar la amnistía de "forma preventiva".

Ribera ha realizado estas declaraciones este viernes después de que el jueves el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 emitiera una resolución en la que rechazaba un recurso del Ministerio Fiscal oponiéndose a mandar la causa al Supremo para que se investigue el papel que ha podido tener en los hechos investigados el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de imputados.

Frente a la acusación de Ribera de que el juez tiene querencia a pronunciarse en "un momento particularmente oportuno" y "siempre en una misma dirección", estas fuentes recuerdan que "los tiempos de la política no son los de la Justicia" y que, casualmente, para los políticos nunca es buen momento si la resolución o decisión judicial no les gusta.

Al hilo, varios de los consultados por estas declaraciones explican que cuando un fiscal presenta un recurso existen unos plazos concretos para dar respuesta por parte del juzgado, y que la resolución de García Castellón se produjo en tiempo y después de que la Sala de lo Penal tumbara el incidente de recusación que pendía contra él, el de Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont.

"YA ESTÁ BIEN"

Así, explican que el momento en el que se dicta ese auto es "totalmente normal", ya que la resolución de la Sala levantando esa recusación llegó el 15 de enero y no faltaba ninguna por resolver, por lo que el juez debía pronunciarse sobre el recurso del fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.

"Es impresentable, ya está bien", ha llegado a decir una de las fuentes consultadas, al tiempo que ha enfatizado que existe una preocupación real por la deriva que está tomando este asunto.

Con todo, desde el seno de la Audiencia Nacional indican que no se prevé ningún movimiento o contacto oficial por parte de este tribunal especial con el objetivo de que no aumente la polémica entre el Gobierno y los jueces.

De hecho, hasta el momento no está sobre la mesa una posible ampliación de la petición de amparo que elevó el instructor de 'Tsunami' al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado noviembre por las declaraciones del ex 'número dos' de Justicia Tontxu Rodríguez, el cual acusó a García Castellón de querer influir en las negociaciones de la amnistía por dirigir la investigación contra Puigdemont.

EL CGPJ, A LA ESPERA DEL SUPREMO

Desde el CGPJ, tampoco se esperan movimientos, a no ser que haya una petición directa, bien del propio García Castellón, bien de la Audiencia Nacional, según explican fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Y ello porque la Comisión Permanente del CGPJ ya acordó el pasado noviembre posponer el debate sobre la petición de amparo de García Castellón hasta que el Tribunal Supremo (TS) aclarara dónde y en qué términos continúan las pesquisas judiciales.

Cabe recordar que el instructor elevó una exposición razonada al Supremo interesando investigar a Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por delitos de terrorismo, sin que el alto tribunal haya resuelto aún.

Fuentes del CGPJ subrayan que es necesario esperar la respuesta del TS porque el fundamento del amparo es garantizar la independencia del juez en las decisiones que debe adoptar sobre el procedimiento en curso, por lo que, si ya no fuera García Castellón el instructor del caso, dicho amparo perdería su razón de ser.

El CGPJ acordó tramitar el amparo frente a las palabras del ex 'número dos' de Justicia y de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, la cual dijo en rueda de prensa que "aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando".

Posteriormente, García Castellón amplió su petición de amparo para incorporar unas manifestaciones posteriores del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, si bien la decisión sobre la admisión a trámite de esta solicitud ampliatoria está paralizada pendiente del Supremo.