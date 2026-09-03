Mandos de la Policía piden no culpar al CENIF y asumir "responsabilidades políticas" por la crisis de Ceuta

Varios agentes de la Policía Nacional controlan las colas de inmigrantes en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre la escala de mandos, ha reclamado este jueves no culpar al Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF) por sus informes con "rigor técnico" sobre la crisis de Ceuta y ha demandado, en su lugar, asumir "responsabilidades políticas".

"Volvemos a apreciar una evidente falta de asunción de responsabilidades políticas que pretender saldarse buscando culpables en el ámbito policial", ha señalado el SPP en un comunicado remitido a Europa Press en el que, además, recuerda que los mandos son profesionales y "no chivos expiatorios".

El comunicado llega después de la petición de explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la cadena de mando por el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional que señala a gendarmes marroquíes en la crisis por la entrada de más de 72.000 personas en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

En este sentido, el SPP ha mostrado su "hartazgo" por este tipo de "dinámica recurrente" de culpar a mandos policiales en crisis complejas. "Resulta inaceptable que se pretenda cargar el muerto a la Policía Nacional", ha apuntado, subrayando que el CENIF únicamente ha enviado un informe a la Audiencia Nacional, obedeciendo una orden de la autoridad judicial.

El SPP ha exigido que el Estado esté a la altura y ha mostrado su respaldo "firme e inequívoco" a las instituciones y, también, a los mandos policiales, para los que ha reclamado que se garantice su "absoluta independencia, objetividad y rigor técnico", sin que se pueda "condicionar o alterar la valoración técnica de unidades de inteligencia e investigación".

En su intervención en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este jueves a las notas informativas del CENIF para reiterar que ningún servicio de información alertó, en los días previos, de la magnitud de la entrada masiva.

Además, Sánchez ha exigido saber por qué el CENIF no avisó al Ministerio del Interior del informe elaborado por esta misma unidad de inteligencia que pidió la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, y que señala a la participación de la gendarmería marroquí en el guiado de migrantes, cuando es algo que afecta a la seguridad nacional. "Tendrá que explicarse", ha dicho.