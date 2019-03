Manifestación independentista en Madrid contra el juicio del 'procés' | Directo

Actualizado 16/03/2019 17:49:56 CET

MADRID, 16 Mar. (EDIZIONES)

El independentismo catalán ha organización este sábado por la tarde una manifestación en Madrid contra el juicio del 'procés' independentista de Cataluña que comenzará a las 18:00 horas en Atocha y se prevé que finalice en la plaza de Cibeles hacia las 21:00.

Para la marcha, ANC y Òmnium van a fletar cerca de 400 autobuses con asistentes entre los que estarán el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y algunos de sus consellers como la portavoz del Govern, Elsa Artadi, o la consellera de Cultura, Laura Borràs. Organizaciones como Anticapitalistas Madrid, Izquierda Castellana y colectivos como 'Rodea el Congreso' ya han anunciado que apoyan esta protesta.