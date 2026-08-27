Manifestantes increpan e insultan a periodistas que cubren la crisis migratoria en Ceuta

Los manifestantes en la playa de Benítez cuando se ha producido los altercados y numerosas personas han increpado e insultado a los profesionales de la información que cubren la crisis migratoria - EUROPA PRESS- GABRIELA SARDÁ

CEUTA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes en Ceuta ha increpado e insultado a periodistas de canales de televisión nacionales durante la concentración celebrada este jueves en la playa de Benítez.

Varias personas que participaban en la protesta han arrinconado a un reportero de 'La Sexta', a quien le han escupido, obligándole a ser protegido por agentes de la Policía Nacional, como ha podido comprobar sobre el terreno Europa Press.

Una vez seguro tras el cordón policial, han seguido increpándole y profiriéndole insultos como "hijo de puta". Le han amenazado con seguirle hasta que se vaya de la ciudad.

No es el primer incidente que sufre la prensa en la ciudad desde la entrada masiva. Los episodios de violencia verbal se han ido incrementando en la última semana.

Durante la manifestación celebrada este miércoles a las puertas de la Delegación del Gobierno, un hombre propinó una bofetada a una reportera de otra cadena nacional. Además, un día antes, otro reportero de 'La Sexta' fue empujado por un individuo que formaba parte de un grupo que comenzó a insultar al comunicador.

Tanto el presidente de Ceuta, Juan Vivas, como miembros del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han condenado con rotundidad las agresiones a los profesionales de la información.

Asimismo, este miércoles, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se sumó a la ola de protestas contra la actitud hacia los periodistas y recordó que "la libertad de prensa y el derecho a la información son pilares irrenunciables de cualquier sociedad democrática".