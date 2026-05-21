La maniobra de Rufián sacude a la izquierda: Comuns le pide una reunión, IU muestra reservas y Sumar saluda su maniobra

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). l. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Diversos partidos y dirigentes de la izquierda alternativa han respaldado el movimiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de postularse para encabezar un frente amplio si ayuda a la unidad, aunque Comuns e IU reclaman que aclare y concrete el alcance de su propuesta.

La formación que comanda Antonio Maíllo no oculta reticencias respecto a la fórmula del dirigente republicano, pues el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, no ve un proyecto estatal de país y advierte contra los "egos desmesurados" y el "riesgo de los hiperliderazgos".

A su vez, Podemos ha vuelto a mostrarse dispuesto a explorar un tándem electoral entre Rufián y la exministra de Igualdad Irene Montero --ambos compartieron un acto en Barcelona--, si bien ha optado por la prudencia después de que el diputado se haya postulado como posible candidato, mostrando su respeto hacia ERC, que hasta la fecha se ha desmarcado de hipotéticas alianzas con la izquierda estatal.

Tras las elecciones andaluzas del 17-M, Rufián está reivindicado que es el momento de la izquierda soberanista y que debe implicarse en liderar la reorganización de este espacio político junto a los partidos estatales. No obstante, este miércoles explicitó por primera vez que estaba dispuesto a encabezar una candidatura si eso contribuía a forjar un frente unitario de las izquierdas.

Una sacudida del tablero que se produce tras el traspiés que supuso las elecciones andaluzas para la izquierda estatal, estancada en cinco escaños y 'sorpassada' por una formación como Adelante que abandera el arraigo territorial, mientras que los partidos de Sumar en el Gobierno continúan reforzando su alianza electoral pero sin candidato ni marca electoral.

RUFIÁN TIENE QUE ACLARAR SUS INTENCIONES

Los Comuns, por ejemplo, han recogido el guante de Rufián y le han urgido a convocar una reunión con Rufián para que les detalle sus planes y si su movimiento significa que se ha emancipado de ERC, como ha comentado la presidenta de la formación en el Parlament, Jéssica Albiach. De esta forma, hacía hincapié en que ERC se ha desmarcado de esta propuesta y rechaza alianzas con la izquierda estatal.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de "maravilloso" que Rufián se postule, pero ha insistido en que "hay que sentarse ya y empezar a concretar cuál podría ser esa fórmula para hacer un espacio donde no sobre nadie". También ha lanzado que el dirigente republicano tiene "algún pequeño problema en casa", aludiendo de nuevo a la postura de la dirección de ERC.

IU NO QUIERE "EGOS DESMEDIDOS" NI UNA IZQUIERDA "TROCEADA"

Las principales suspicacias al movimiento de Rufián las ha expresado IU, que está dispuesto a estudiar su propuesta pero le insta a aclararla, avisando que de entrada no ven un proyecto estatal de país como ha expuesto Enrique Santiago.

Aparte, ha replicado que la izquierda estatal no es el problema, en clara alusión al mensaje en redes del propio portavoz de ERC tras las elecciones del 17M, y advertía que estaba en contra los "egos desmesurados" y el "riesgo de los hiperliderazgos".

Antes de que Rufián se mostrara abierto a encabezar un posible frente de izquierdas el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, proclamó que la posición de su formación es federal y que iba a combatir la tentación de crear una "izquierda troceada", al considerar que ese modelo deja todo el carril libre al PSOE para las elecciones generales. Maíllo también ha declarado que IU negocia propuestas con organizaciones políticas y no con personas.

Del lado de Más Madrid han admitido que es "innegable" que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es un activo electoral y ha afirmado que "todo lo que contribuya a ganar escaños a la derecha es bienvenido", en palabras de su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot.

Dentro de la confluencia que constituye socio minoritario del Ejecutivo la valoración más optimista procede de Movimiento Sumar, que saludaba el paso adelante de Rufián y remarcaba que era una "obligación" de todos "construir frentes amplios".

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha seguido abonando la posibilidad de una colaboración electoral con Rufián, basado en el tándem con Irene Montero, pero en un tono más cauto y apelando a que ahora tocaba respetar los tiempos del propio portavoz y de ERC. El coportavoz 'morado', Pablo Fernández, desgranaba que el rearme del espacio pasa por levantar una izquierda estatal y plurinacional, una apuesta que inició Podemos.

PASO "VALIENTE"

Entre los dirigentes políticos que han valorado como una buena noticia las intenciones de Rufián se encuentra el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que veía positiva su propuesta de aunar a la izquierda para conformar un proyecto viable y solvente para las próximas generales.

A su vez, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha calificado de "paso valiente" la maniobra de del dirigente de ERC, al que considera un "buen líder". También ha apelado a la prudencia para que las direcciones de los partidos la asimilaran porque a veces les "cuesta entender las reclamaciones de la calle".

Otro que se ha valorado positivamente el movimiento de republicano ha sido el exministro y exlíder de IU Alberto Garzón, para quien sería incluso "deseable" que se pueda postular como líder del espacio, dado que es ahora el principal activo político, guste más o menos, y su liderazgo puede ser clave para conseguir la unidad de la izquierda.