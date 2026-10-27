El mantenimiento de los Falcon y las aeronaves del Estado costó 71 millones desde 2021, menos de lo estimado

Archivo - El Papa León XIV sube al avión 'Falcon' prestado por Casa Real. - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mantenimiento de los Falcon y el resto de la flota específica de transporte y aeronaves oficiales del Estado superó los 71 millones de euros en los últimos cinco años, entre septiembre de 2021 y mediados de agosto de este año.

En concreto, según ha desvelado el Gobierno en una respuesta parlamentaria de diputados de Vox recogida por Europa Press, a fecha 11 de agosto de 2016, el gasto ejecutado ascendió a 71.061.478,54 euros.

El Ejecutivo recalca que el valor estimado del acuerdo marco para el mantenimiento de esta flota ascendía a 91.400.000 euros, "por lo que el gasto no supera la estimación".

Mediante aquel acuerdo marco, vigente desde septiembre de 2021 y que fue prorrogado hasta septiembre de este año, se ha garantizado el sostenimiento de la flota para el transporte de autoridades compuesta por los T.18 (cinco Falcon 900 que suponen una capacidad total de 70 pasajeros y T.22 (dos Airbus 310 que suponen una capacidad total de 134 pasajeros).

A estas se añaden los T.20 (tres aeronaves Cessna Citation V, con capacidad total para 15 pasajeros) del Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) para misiones de reconocimiento y fotografía aérea.

El pasado 16 de junio el Consejo de Ministros autorizó un nuevo acuerdo marco para el sostenimiento de esta flota, con previsión de que entrara en vigor en septiembre, con un valor estimado de 118,6 millones de euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un año más.