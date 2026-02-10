Mañueco anuncia la gratuidad del primer curso universitario para empadronados en CyL a partir del curso 2026-2027

Archivo - El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco - GUSTAVO VALIENTE HERRERO - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el primer curso y la primera matrícula en las universidades públicas de la Comunidad serán gratuitos para los estudiantes empadronados en Castilla y León a partir del curso 2026-2027, una medida que ha calificado de "contundente" y orientada "retener el talento".

Así lo ha avanzado Mañueco durante un coloquio organizado por 'La Razón', en el que ha presentado algunas de las principales líneas de su programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

El candidato del PP ha recordado que en los últimos años su Ejecutivo ha reducido las tasas universitarias y ha incrementado las becas, con el objetivo de "facilitar el acceso a todas las personas de la Comunidad", y ha subrayado que la gratuidad del primer curso supone "un paso decisivo" en esta dirección.

Asimismo, Mañueco ha defendido que esta medida permitirá ampliar las oportunidades para los jóvenes y supondrá "un ahorro para las familias", al tiempo que contribuirá a "retener el talento" en la Comunidad y a ponerlo "al alcance de los sectores productivos", que ha definido como "muy diversos y variados".

En este sentido, ha enmarcado la iniciativa dentro de una "forma de hacer política muy clara", basada en "menos ruido y más resultados, menos propaganda y más palabra cumplida". "En el Partido Popular ofrecemos buena política, y esa buena política se ejerce con buena gestión y con estabilidad; no se ejerce en las redes sociales", ha sentenciado el 'popular'