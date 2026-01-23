Mañueco no entra a valorar la gestión de Puente del accidente de Adamuz pero pide "transparencia"

1045006.1.260.149.20260123113543 El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), encabeza el minuto de silencio convocado por la Junta de Castilla y León en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, a 19 de enero de 2026, en Valladolid (España). - Photogenic - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha querido entrar a valorar la gestión de ministro de Transportes, Óscar Puente, del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), aunque ha reclamado que haya "información", "transparencia" y "respuestas" a la ciudadanía.

En declaraciones a los periodistas desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, Mañueco ha señalado que "ya llegará el momento" de realizar consideraciones políticas respecto a la gestión de la catástrofe.

"No me corresponde a mí, no voy a entrar en estas actuaciones. Llegará el momento. Por supuesto, pido que haya información, transparencia y respuestas", ha manifestado el presidente castellanoleonés.

Al ser preguntado sobre las críticas que Puente realizó en verano a su gestión de los incendios forestales que asolaron Castilla y León, Mañueco ha opinado que el ministro de Transportes "no representa a los vallisoletanos ni a los ciudadanos de Castilla y León".

De la misma forma, ha mostrado su "agradecimiento eterno" a "todos los que han trabajado" para que las consecuencias del accidente "se hayan reducido al máximo". "Mi condolencia máxima con los familiares de las víctimas y la recuperación lo antes posible de los heridos", ha agregado.