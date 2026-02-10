Mañueco rechaza repartir "sillones" con Vox y cuestiona su responsabilidad al "abandonar" la anterior legislatura

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un desayuno informativo organizado por La Razón, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado cualquier "reparto de sillones" con Vox en las elecciones, y ha cuestionado la capacidad de la formación para asumir responsabilidades tras haber abandonado el Ejecutivo autonómico en la anterior legislatura, un hecho que, a su juicio, evidencia un balance de gestión "escaso".

Durante un coloquio organizado por 'La Razón', Mañueco ha defendido su preferencia por gobernar en solitario y ha señalado que "no se trata de un reparto de sillones", sino de "sentarse a construir un proyecto político para Castilla y León", poniendo "a las personas en el centro" y garantizando estabilidad durante toda la legislatura.

En este contexto, el presidente autonómico ha subrayado que su planteamiento pasa por "hablar del Partido Popular" y por exponer el balance de las distintas formaciones cuando han tenido responsabilidades de gobierno. "Nosotros tenemos un balance; Vox, en Castilla y León, lo tiene escaso al haber salido del Gobierno a mitad de legislatura", ha afirmado.

Asimismo, Mañueco ha recordado que Vox asumió consejerías con competencias relevantes y ha asegurado que sus políticas "fueron un fracaso", al tiempo que ha reprochado que la formación abandonara el Ejecutivo cuando surgieron dificultades. "Gestionar es entrar en el Gobierno y responder cuando vienen mal dadas", ha añadido.

Sin embargo, el 'popular' ha señalado su "correcta" relación con el candidato a las elecciones por Vox, Carlos Pollán, en su etapa como presidente de las Cortes, aunque ha asegurado desconocer "qué va a ofrecer" a partir de ahora como candidato, por lo que ha optado por mostrarse "respetuoso".

CONTARÁ CON AYUSO, RUEDA Y OTROS PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Mañueco ha insistido en que su campaña se centrará en hablar de lo que ha hecho el PP y en explicar su "proyecto de futuro", apostando entre otras cuestiones por el apoyo a las familias y a las personas mayores.

Al ser preguntado expresamente si contará con la participación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para frenar el auge de Vox, ha señalado que contará con ella porque tiene raíces abulenses y ya participó en la campaña de hace cuatro años.

Eso sí, Mañueco ha indicado que también contará con más presidentes autonómicos, como el gallego Alfonso Rueda, y con alcaldes. "2.248 mítines dar para mucha gente", ha manifestado, para añadir que Feijóo será también un "peso" de su campaña electoral.