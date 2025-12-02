Mañueco traslada un mensaje de "tranquilidad" por la crisis de la peste porcina: "Estamos vigilantes"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un desayuno informativo organizado por La Razón, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lanzado este martes un mensaje de "tranquilidad" a la población por la crisis de la peste porcina africana, asegurando que el Gobierno de la Junta está "vigilante" para evitar la transmisión del virus en la región, donde, hasta ahora, no se ha registrado ningún caso.

Lo ha trasladado en un desayuno informativo organizado por 'La Razón' en Madrid, desde donde ha informado de que la Junta ha mantenido "varias reuniones" a lo largo del fin de semana en el seno de la Consejería de Agricultura desde que se conocieran los casos en Cataluña.

"Se están tomando medidas, se están reuniendo con el sector, con las organizaciones agrarias y con la industria agroalimentaria", ha expresado el presidente castellanoleonés.

El Ejecutivo autonómico anunció este lunes que intensificará la caza del jabalí para rebajar la población, especialmente en las zonas de porcino, con el fin de evitar la transmisión de la peste porcina, así como el refuerzo de la información a los servicios veterinarios y al propio sector con el fin de que se extremen las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino de la Comunidad y en el transporte de los animales.

De la misma forma, la Junta impulsará las medidas de control y prevención, así como la detección temprana del virus llegado el caso.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante los próximos días, los responsables del Gobierno autonómico mantendrán diferentes reuniones de trabajo con las organizaciones agrarias y representantes del sector para realizar un seguimiento de la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control.

Aunque no se han detectado casos en Castilla y León, para permitir el control de la Peste Porcina Africana se solicita la colaboración de los ciudadanos y en el caso de observar ejemplares muertos o enfermos de jabalíes informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 112.

Al ser una enfermedad muy contagiosa para animales, sin afección a personas, se recomienda no tocar ni permitir que nadie se acerque al animal. Asimismo, se debe trasladar al 112 la ubicación lo más precisa posible (coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas). No se debe mover, ni manipular, ni trasladar en vehículos, únicamente avisar para su gestión por equipos especializados.