Margarita Robles confirma la muerte de otro 'casco azul' de la ONU en un segundo ataque en el Líbano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de entrega del premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ 2026, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado la muerte de un segundo 'casco azul' de la ONU tras un segundo ataque a un convoy bajo el mando de soldados españoles de la misión de paz del Líbano en el medio día de este lunes.

Así lo ha sostenido en unas declaraciones a medios de comunicación en el Ministerio de Industria, recogidas por Europa Press, al ser interpelada por los ataques a la Misión Interina de las Naciones Unidas en el país de Oriente Próximo por las que ha trasladado su "solidaridad y cariño" a los familiares de ambos fallecidos de origen indonesio.

En opinión de Robles, la situación "es muy preocupante" porque, según ha desvelado, "además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy, ha fallecido otro militar indonesio y otro herido muy grave". Recordando que Indonesia está bajo mando español en esta misión.

Por ello, ha pedido a la ONU que se ponga fin a esta situación, que "se respete la misión de paz" y que exija a Israel o Hezbolá responsabilidades, puesto que aún se desconoce la autoría del ataque.

LOS SOLDADOS ESPAÑOLES "ESTÁN BIEN"

Al hilo, ha confirmado que los soldados de España "están bien" a pesar de que formen parte de la misma misión que los fallecidos, pero ha admitido que hay "total preocupación" por lo ocurrido y les ha trasladado su orgullo por ser "un ejemplo que en momentos difíciles están preservando la paz".

Sobre este asunto se pronunció esta mañana Pedro Sánchez, quien ha lamentado, en una publicación en la red social 'X', también recogida por Europa Press, que en la noche del domingo se haya cruzado "una nueva línea roja" tras el lanzamiento del proyectil que ha matado al primero de los soldados de origen indonesio fallecidos en la misión al sur del Líbano.

Así, Sánchez ha reprobado "tajantemente" el ataque sobre el convoy de la misión de paz que ha considerado "injustificable a toda la comunidad internacional" y ha exigido "que se aclare el origen del proyectil" y que el "gobierno de Israel detenga las hostilidades".