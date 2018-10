Mari Luz.- Rajoy ve la Justicia "manifiestamente mejorable" y considera "imprescindible un acuerdo" en esta materia

Actualizado 31/03/2008 17:52:46 CET

Asegura que la "inacción" del Gobierno ante la huelga de funcionarios está "lesionando los derechos" de los ciudadanos

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que el sistema judicial español es "manifiestamente mejorable", como a su juicio ponen de manifiesto los errores judiciales conocidos en el caso del presunto asesino de Mari Luz Cortés o el retraso en la renovación de los órganos judiciales. Por eso, señaló que un acuerdo de Estado en esta materia es "imprescindible".

A la vista de los errores judiciales desvelados tras el asesinato de la niña onubense y de otros asuntos como la necesidad de renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional, Rajoy señaló que el sistema judicial español "debe funcionar mejor de lo que funciona".

Durante su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del PP entre congresos, el presidente de los 'populares' afirmó que la Justicia es un "tema capital" en cualquier país "normal" porque es un derecho de los ciudadanos.

Así, señaló que un acuerdo entre el futuro Gobierno y el principal partido de la oposición en este sentido es sumamente necesario para garantizar el derecho de los ciudadanos a tener un sistema judicial que les ampare. "Quien quiera hablar con nosotros de estos temas o de los que quiera podrá hacerlo" porque "es imprescindible un acuerdo", señaló.

No obstante, en este sentido Rajoy advirtió de que no está "dispuesto" a que el futuro Gobierno "llame al PP cuando sus votos son imprescindibles y a que se le margine cuando sus votos no son necesarios", que es lo que, a su juicio, ha ocurrido en esta legislatura.

Rajoy reflexionó sobre los debates reabiertos por el hecho de que el presunto asesino de la niña onubense tuviese condenas por abusos a menores y que se encontrase en libertad sin haber cumplido ninguna de las dos penas que pesaban sobre él. A raíz de este caso, agregó, "todo el mundo" se pone a opinar sobre la conveniencia de tomar medidas pero esa necesidad, advirtió, "ya existía antes".

En la misma línea, mantuvo que el hecho de que un padre aparezca en televisión "exigiendo justicia y responsabilidades" es como para "mover a todo el mundo", porque la Justicia es "un derecho de los ciudadanos", recordó.

EFECTOS DE LA HUELGA.

Para ejemplificar las carencias del sistema judicial el líder de los 'populares' también se refirió a la dificultad para poner en marcha las Oficinas Judiciales o a la "inaceptable" huelga de funcionarios de Justicia en la que, según sus palabras, "la inacción del Gobierno lesiona los derechos de muchos españoles".

Rajoy lamentó así los perjuicios que el paro de los funcionarios de justicia de aquellas regiones en las que las competencias no están transferidas están causando a la ciudadanía y, al respecto, mantuvo que "aunque se arregle", sus efectos se van a "seguir produciendo en el tiempo" porque los retrasos causados "no se van a poder recuperar".

"Hay decenas de miles de ciudadanos españoles que estos momentos se están viendo perjudicados por la inacción del Gobierno en este sentido", sentenció.