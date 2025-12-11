María Corina Machado y Álvarez de Toledo se funden en un abrazo en Oslo: "El que pronto se darán todos los venezolanos"

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, posa con las tres hermanas y la sobrina de María Corina Machado en Oslo (Noruega). - CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO -PP

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado y la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se han fundido en un abrazo en Oslo (Noruega), donde la política antichavista ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

"Nuestro abrazo. El que pronto se darán todos los venezolanos. Gracias, querida María Corina Machado", ha escrito Álvarez de Toledo en su cuenta oficial de la red social 'X', que acompaña con un vídeo en el que ambas se dan un fuerte y prolongado abrazo en la capital noruega.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que la presencia de Álvarez de Toledo en Oslo les "representa" en "un día crucial". "Seguiremos siempre con la democracia y la libertad", afirmó

Además, Feijóo destacó la emoción de Ana Corina al recoger el premio Nobel de la Paz a su madre. "Un premio que honra a una valiente demócrata y a todo el pueblo venezolano", añadió en un mensaje en sus redes sociales.

En Oslo, Álvarez de Toledo ha estado con la familia de la opositora venezolana, adjuntando ella misma una fotografía con las tres hermanas y la sobrina de María Corina, una "heroína de la libertad". "Qué honor poder compartir con ellas este día tan emocionante", ha exclamado en 'X'.

ÁLVAREZ DE TOLEDO VIAJÓ COMO MIEMBRO DEL PARLAMENTO ESPAÑOL

Álvarez de Toledo, que guarda una relación de amistad con Machado, viajó el martes a Oslo como "miembro del Parlamento" español para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana.

"En el PP tenemos muy claro dónde estamos. Siempre hemos estado del lado de la libertad, del lado de los demócratas en Venezuela y en contra de los tiranos como Maduro, a diferencia del Gobierno de España que, probablemente, por proteger negocios de algún insigne socialista ha tenido una postura equidistante", señaló entonces en rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz.

El Comité Noruego reconoció el 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de la "dictadura a la democracia".