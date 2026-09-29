Marlaska acusa al PP de mentir con "fotografías falsas" sobre las condiciones de la Policía en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a la senadora 'popular' Raquel González Benito de mentir con "fotografías falsas" sobre las condiciones en las que duermen los agentes de la Polícia Nacional en Ceuta.

La acusación del ministro llega tras la pregunta en el Pleno del Senado de González Benito, en la que la representante del PP le ha mostrado unas fotografías de "colchones sucios y deteriorados" donde supuestamente dormirían los agentes que trabajan en Ceuta y otros "nuevos" donde estarían pernoctando los migrantes que irrumpieron en julio en la ciudad.

Además, la senadora del PP ha insistido en que los efectivos policiales son "insuficientes", trabajan "jornadas extenuantes de hasta 12 y 14 horas", tienen "dietas obsoletas" y "descansos insuficientes".

"Señora González, quien no está cumpliendo con el deber de decir la verdad es usted. Bulos, mentiras y utilización indebida", le ha reprochado el ministro del Interior, quien ha asegurado también que el PP ha buscado el "apoyo" de algún sindicato policial, pero que "no lo ha encontrado" porque sus reproches son "falsos".

En contraposición a las acusaciones de González Benito, Marlaska ha asegurado que los agentes obtienen por parte del Gobierno "respaldo, medios y reconocimiento" y ha concretado que desde que él llegó a Ejecutivo, en 2018, se ha aumentado el número de efectivos en un 16%, las retribuciones económicas han crecido un 43% y se han mejorado las infraestructuras y los medios.

Asimismo, le ha remarcado que lo que no ha hecho como ministro del Interior es "usar a los agentes para intereses partidistas" y ha alegado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han apoyado la postura del PP porque "saben que tienen el respaldo" del Gobierno.

En cuanto al caso concreto de Ceuta, Marlaska ha recordado a la senadora que el 1 de septiembre el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que se han destinado 20 millones de euros para mejorar las condiciones económicas de los agentes que trabajan en la Ciudad Autónoma y con el que se resarce económicamente a los policías con 100 euros diarios en dietas.

"Menos palabras, menos bulos, menos mentiras", le ha reprochado a González Benito el ministro y le ha instado a preguntar estos datos a los sindicatos. "Lo curioso es que nunca me rebaten un dato", ha reivindicado Marlaska.