Marlaska advierte en un foro europeo de los riesgos del antisemitismo y odio al musulmán en redes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el Foro de Internet de la Unión Europea. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido este miércoles en el Foro de Internet de la Unión Europea (UE) sobre los riesgos del antisemitismo y odio al musulmán en redes sociales

Durante el evento, celebrado en Bruselas, se ha debatido sobre el antisemitismo y el odio antimusulmán en línea, "dos fenómenos en ascenso" que el ministro ha condenado, consciente de que son "manifestaciones que no solo vulneran derechos fundamentales", sino que pueden actuar "como vectores de radicalización violenta y de ruptura de la cohesión social".

Asimismo, en la reunión se ha aprobado el Protocolo de Crisis Online de la Unión Europea, una medida que el titular de Interior ha apoyado, abogando por "la anticipación y prevención" para frenar la proliferación de mensajes violentos y xenófobos en redes sociales.

"Actuar antes de que una crisis online se consolide es esencial para reducir su impacto, evitar la radicalización y proteger a la ciudadanía", ha manifestado Marlaska.

Del mismo modo, el ministro ha mencionado los incidentes registrados en 2025 en la localidad de Torrepacheco (Murcia) como ejemplo de intervención "rápida y eficaz" ante las llamadas a actuar contra migrantes en redes sociales.

Grande-Marlaska ha urgido a los Estados miembros a "desarrollar las herramientas necesarias" para lograr una "mejor adaptación al entorno digital" y ha apelado a la "indispensable" cooperación público-privada para favorecer el intercambio de información en tiempo real y la coordinación operativa.

PROTECCIÓN DE MENORES

El Foro de Internet ha dedicado también una mesa redonda a la protección de los menores frente al terrorismo y el extremismo violento en línea, un ámbito en el que España ha demostrado su liderazgo, según ha constatado el ministro.

Este acto de la UE nació en 2015 en el seno de la Comisión Europea, con la finalidad de promover la cooperación con plataformas digitales para reducir contenido terrorista. Posteriormente, en 2019, tras el atentado de Christchurch (Nueva Zelanda), se desarrolló el Protocolo de Crisis Online de la UE, para impulsar una respuesta coordinada y urgente en "situaciones críticas".

PLAN DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

El ministro del Interior se ha referido también al Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta, impulsado por el departamento que dirige, el cual "ha desarrollado herramientas preventivas en el ámbito educativo que incluyen guías didácticas y acciones formativas para profesionales que trabajan con menores", según han informado.

Con todo, Grande-Marlaska ha confirmado también la participación de España en acciones europeas en el ámbito de las plataformas de juego online, donde se han identificado "materiales, como piezas musicales con mensajes antisemitas y contra la comunidad musulmana".