Marlaska asegura que la UE avala el "trabajo extraordinario" en Ceuta para revertir la "crisis parcial de seguridad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a una sesión de control al Gobierno - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que las instituciones europeas han avalado el "trabajo extraordinario desde el primer momento" para responder a la crisis de Ceuta "a la mayor brevedad", frente a las críticas de PP y Vox por "mentir a la cara" a los ceutíes.

"Seguimos trabajando con más efectivos que están respondiendo a esa crisis parcial de seguridad", ha sostenido Marlaska en el Congreso en respuesta a las acusaciones de "indolencia" por hablar de inseguridad subjetiva en Ceuta, tras la entrada de más de 70.000 migrantes a finales de julio.

"Es insultarles a la cara; subjetiva y objetivamente, es usted un incompetente", ha señalado el diputado 'popular' Miguel Tellado, remitiéndose al incremento de agresiones sexuales, allanamientos de morada o denuncias. Ignacio Gil Lázaro, por su parte, le ha acusado de "trapichear" con Marruecos la soberanía de la ciudad autónoma.

"HAGO BIEN EN SEGUIR"

En su réplica, Marlaska ha recordado que en Ceuta hay desplegados 1.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil velando por la seguridad, lo que ha permitido la detención y expulsión de más de 300 migrantes. El objetivo, ha dicho, es volver a conseguir rebajar en 13 puntos el índice de criminalidad.

El ministro, además, ha contestado directamente a si piensa dimitir por participar en la "mentira de Estado" de Ceuta. "Hago bien en seguir en este Gobierno progresista", ha señalado.

Marlaska ha contestado a Tellado recordándole su "bulo" sobre que la CIA estadounidense alertó de la entrada masiva y se ha remitido a la reunión que tendrá este jueves con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, subrayando que desde Bruselas se ha reconocido que existe una "comunicación real y efectiva".

REFUERZO DE 70 AGENTES ANTES DE LA CRISIS

El ministro del Interior ha rebatido la acusación de que el 30-J sólo había cinco guardias civiles en la frontera de Ceuta aludiendo a que ya desde la sentencia del 8 de julio sobre el retorno por mar de los migrantes se había ordenado un refuerzo de 70 agentes y siete embarcaciones.

También ha emplazado a PP y Vox a que voten a favor del decreto ley con 309 millones de euros para ayudar a Ceuta, recordando que 19 millones están destinados a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Además, ha señalado que "inmediatamente" se van a iniciar las obras de alargamiento del espigón fronterizo con una inversión de más de 10 millones de euros.