Marlaska celebra que el Abogado del TJUE respalde la amnistía que supera "la mayor crisis constitucional desde el 23-F"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha celebrado este viernes que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya respaldado el grueso de la ley de amnistía porque, en su opinión, avala el "esfuerzo" del Gobierno para superar "la mayor crisis constitucional desde el golpe de Estado de 1981".

En declaraciones desde Estoril antes de asistir a la co-gerencia ministerial entre la UE y los países del Norte de África y Oriente Medio, Marlaska ha valorado positivamente que el Abogado del TJUE haya descartado que la ley responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo, así como que afecte a intereses financieros de la UE.

"Creo que es importante, muy importante, porque pone en valor el esfuerzo y la voluntad que guió no solamente al Gobierno de España sino a la mayoría del Parlamento ante una crisis constitucional, diría que la más importante en democracia después del golpe de Estado de 1981", ha dicho en referencia al 23-F.

Marlaska ha puesto en valor la "voluntad y ánimo de restaurar la convivencia y la cohesión" entre todos los españoles para superar el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y el posterior procesamiento y juicio a los líderes del 'procés', entre ellos el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

ACTO LEGÍTIMO DEL PODER LEGISLATIVO

"El pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea viene a implicar eso, es decir, fue un acto absolutamente legítimo de un Poder legítimo, como es el Poder Legislativo en una democracia buscando la convivencia", ha añadido Marlaska.

El ministro del Interior ha añadido que ahora hay que esperar a la sentencia del TJUE, que es quien tiene que resolver definitivamente. "Sin duda alguna el pronunciamiento del abogado general es un pronunciamiento que pone en valor la legitimidad de un acto manifestado y materializado en una democracia", ha terciado.

Al ser preguntado sobre si esto puede reconducir la relación con Junts, Marlaska se ha limitado a responder que el Ejecutivo lleva "en minoría desde 2018" y que siempre se ha guiado por la "voluntad de diálogo permanente".

"Trabajamos para conciliar posiciones y siempre con un objetivo claro, que es progresar en políticas y en bienestar social para el conjunto del país", ha concluido.