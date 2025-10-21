Marlaska censura el discurso "distópico" del PP sobre 'okupación': "No llega al 1% y el desalojo es inmediato"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este martes en el Senado que el PP aliente un discurso "distópico" sobre la 'okupación' de viviendas en España cuando los delitos de allanamiento de morada "no llegan ni al 1% de las denuncias y en esos casos el desalojo es inmediato".

El senador del PP Luis Martínez-Portillo ha aprovechado la sesión de control en la Cámara Alta para criticar que su proposición de ley para agilizar los desalojos de 'okupas' siga bloqueada en el Congreso, lo que conlleva que las "mafia estén protegidas" y que el 57% de las víctimas ya ni denuncien.

En su réplica, Marlaska ha diferenciado los delitos más graves de allanamiento --donde se actúa con prontitud tanto en primeras como en segundas viviendas, según ha dicho-- con el de usurpación de inmuebles, ya que son estos últimos casos los que concentran el grueso de denuncias, "fundamentalmente de sociedades que no constituyen residencia".

"Seamos sinceros, ¿usted se cree que no hubiera una contestación social si uno sale de su casa y de repente todos los días, cuando llega de comprar el pan o de trabajar, se encuentra a alguien?", ha preguntado Marlaska al PP.

DESMANTELAR A LA UDEF Y LA UCO

El titular del Interior ha afeado al PP que "siga el discurso de Vox para alentar el miedo", negando también en otra respuesta al senador del PP Luis Santamaría que se hayan dando órdenes para "desmantelar" a unidades policiales como la UDEF o la UCO que investigan casos de corrupción que afectan al PSOE.

En concreto, Santamaría ha acusado a Marlaska de "tratar de evitar que la UDEF investigara al hermanísimo", en referencia al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de llevar a cabo la "felonía de utilizar la política de ascensos en la Guardia Civil" para apartar a investigadores de la UCO.

Marlaska ha reiterado que su principal misión es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen con "neutralidad" y ha censurado los "bulos" del PP para preguntar con ironía si los senadores de este partido sabían "dónde está el Ventorro 2 en Madrid".