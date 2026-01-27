Marlaska, citado en el Congreso para explicar la implantación de la baliza V16

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto comparecer este jueves ante la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta del "caótico" proceso de implantación de la obligatoriedad de la baliza V16 de emergencias en los vehículos.

Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara antes de que finalice el mes de enero. Así lo han defendido los 'populares' en la reunión de la Diputación Permanente, donde el PSOE ha avanzado su apoyo.

Según han adelantado a Europa Press fuentes parlamentarias, la previsión es que esa sesión extraordinaria de la Comisión de Interior para acoger la comparecencia de Marlaska se convoque para este jueves, 29 de enero.

En concreto, el PP pide explicaciones al ministro sobre el "caótico proceso de aplicación" de la norma que obliga al uso de la baliza y de las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico para informar al respecto.