Marlaska defiende ante Interpol una respuesta global al blanqueo y el narcotráfico para que no "erosionen instituciones"

1089305.1.260.149.20260521190814 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Policía, Francisco Pardo,, durante la clausura de la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol en Toledo - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves en la clausura de la 53ª Conferencia Regional de Europa de Interpol la importancia de coordinar una respuesta global ante amenazas transfronterizas como el blanqueo de capitales, la corrupción y el narcotráfico.

"Nos enfrentamos a una delincuencia más desestabilizadora que nunca, que utiliza la corrupción y la violencia como herramientas para erosionar nuestras instituciones y debilitar nuestras sociedades", ha indicado Marlaska.

El ministro ha recordado sus últimas cuatro reuniones en foros internacionales en los últimos dos meses para insistir en la importancia de una respuesta policial conjunta ante la "capacidad de adaptación inédita", combinando lo físico y lo digital, de las organizaciones criminales, ya que se "expanden con una velocidad que desafía cualquier respuesta tradicional".

En su discurso, Marlaska ha citado otras amenazas como el tráfico ilícito de migrantes o la explotación sexual de menores en línea, "agravada por la capacidad de la Inteligencia Artificial generativa para producir material ilícito y facilitar la captación", al igual que ocurre con las estafas.

CENTENARIO DE LA POLICÍA EN INTERPOL

La 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol celebrada en Toledo durante dos días, coincidiendo con los cien años de colaboración con la Policía Nacional, ha servido de foro de debate sobre la relevancia de sus bases de datos con 170 millones registros criminales y que han permitido identificar a 40.000 víctimas de abusos sexuales.

También ha abordado próximos acuerdos como el que se ultima con la Unión Europea para lograr una mayor coordinación con la agencias Europol y Frontex. "Europa es un importante mercado de destino para la delincuencia organizada", aseguró en la inauguración el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza.

En este sentido, Marlaska ha puesto en valor la integración de España en organizaciones como Interpol, de la que forman parte 196 países. "Contra las redes criminales globales, solo es eficaz una respuesta global", ha terciado el ministro del Interior.