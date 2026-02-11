Marlaska defiende el uso de la baliza V16 y el PP lo vincula con la corrupción: "Será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE"

La diputada del PP Ana Vázquez sostiene en el Congreso una baliza V16 en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados - GABRIEL LUENGAS - EUROPA PRESS

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles el uso obligatorio de la baliza V16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas y el PP ha vinculado esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE.

"El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE", ha sostenido la diputada del PP Ana Vázquez, mostrando una baliza V16 con la luz de emergencia encendida desde su escaño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La diputada del PP ha reprochado que España sea el único país europeo que impone su uso obligatorio y que el Gobierno no haya regalado este dispositivo si lo que alega es que va a mejorar la seguridad en las carreteras, evitando los atropellos mortales al colocar los triángulos en caso de accidente o un problema mecánico.

"La baliza ha supuesto la última paliza para los españoles", ha continuado Vázquez, aludiendo a problemas como la falta de batería o de visibilidad durante el día o que el Gobierno "de repente" anunciara que no se iban a poner multas en caso de que los conductores no tuvieran una V16 en sus vehículos.

LOS QUE GANAN CON LA V16

La diputada del PP ha reclamado los "informes independientes" que avalan la V16 y ha apuntado a una "red china" o al secretario general del PSOE en Pontevedra como los que han "ganado" con la implantación en España del dispositivo. "También ganó la empresa a la que Leire Díez, desde Correos, le compró las balizas ya en el 2023", ha añadido.

En su réplica, Marlaska ha afeado las "falsedades" difundidas por el PP y ha vuelto a defender la V16 como un medio necesario para "salvar vidas". "Tómese en serio la seguridad", ha reclamado Marlaska, equiparando este dispositivo con el carné por puntos, el cinturón de seguridad o bajar la tasa de alcohol al volante.

El titular del Interior ha recordado que 25 personas fallecen en España al año como consecuencia de salir de sus vehículos para colocar los triángulos, invitando a continuación al PP a visitar "juntos" el Hospital de Parapléjicos de Toledo o la Fundación Guttmann.

También ha señalado que la normativa fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial y que un diputado del PP llegó a respaldar la V16 en la Comisión de Seguridad Vial y la conectividad en la circulación.

Durante la sesión de control, el PP también ha reprochado que los policías y guardias civiles "sigan abandonados y los 'narcos' campando a sus anchas" dos años después de que dos agentes del instituto armado fallecieran en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha.

Marlaska ha recordado que los autores de estos asesinatos fueron detenidos y puestos a disposición judicial y que el Gobierno desde 2018 actuó "con urgencia" para revertir la situación heredada de "falta de recursos, plantillas recortadas e infraestructuras abandonadas", debido a la etapa del PP en el que el Ministerio del Interior se ocupó "sólo de tapar su corrupción".