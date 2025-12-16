Marlaska dice que él "deja trabajar" a UCO o UDEF y el PP le vincula con un 'chivatazo' de Zapatero por Plus Ultra

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes en el Senado que agentes de policía judicial, como los de la UCO y la UDEF, "trabajan seriamente porque hay un ministro que les deja trabajar" y que, a diferencia de lo que ocurría con el PP, ahora están "encantados" porque lo que se les ha ordenado es que "obedezcan a fiscales y jueces".

Grande-Marlaska ha contestado de esta forma en respuesta a varias preguntas del PP en la sesión de control en la Cámara Alta en la que le han vinculado directamente con un supuesto chivatazo del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero al empresario de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez, antes de que este último fuera detenido por la UDEF por blanqueo.

"Hay un ministro del Interior, con toda la confianza del presidente del Gobierno, que deja a la UCO y la UDEF trabajar bajo las directrices del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial", ha dicho Grande-Marlaska sobre sí mismo, comparando su situación con la del exministro del PP Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a juicio por el 'caso Kitchen'.

En este sentido, ha recordado que hay "muchos" casos de corrupción en la actualidad, "incluidos los de la Diputación Provincial de Almería", en alusión a las recientes detenciones de los dirigentes del PP en una investigación de la UCO por presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

Los senadores del PP Marimar Blanco y Alejo Miranda se han centrado en los casos que afectan al PSOE y en censurar el papel jugado por la exmilitante socialista Leire Díez. "Recopilaba para Ferraz información contra jueces, fiscales y la UCO; Ferraz puso a funcionar la cloaca", han denunciado.

En respuesta al PP, Grande-Marlaska ha sostenido que los "puteros y machistas están fuera" del Gobierno y del PSOE cuando son detectados. "Los suyos están en el armario, que es a donde a ustedes les gusta estar", ha dicho.

El titular del Interior ha defendido que plantillas como la de la UCO ahora están cubiertas al 96%. "Cuando a uno le dejan trabajar, le dejan ser profesional, le dan medios y le dicen tú a quien tienes que obedecer es a fiscales y jueces, están encantados de trabajar en la UCO, algo que no ocurría cuando estaban ustedes; porque nosotros siempre estamos sentados fuera del armario, nunca adentro", ha concluido.