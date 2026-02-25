Marlaska dice que le resulta "harto difícil" hacer una valoración sobre Tejero: "Cada uno ya tiene su propia idea"

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declinado hacer una valoración sobre el ex guardia civil Antonio Tejero, la cara visible de la intentona golpista de 1981, que ha fallecido este miércoles.

"Podréis entender que por muchas circunstancias y en este momento, me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona. Yo creo que cada uno tiene ya su propia idea al respecto", ha comentado en los pasillos del Congreso, tras comparecer ante la Comisión de Interior.

Precisamente este miércoles se ha levantado el secreto que pesaba sobre buena parte de los documentos clasificados de aquel intento de asonada de hace 45 años, una vez publicada oficialmente la desclasificación aprobada por el Gobierno.