Marlaska llama al cese de la violencia en Ceuta y anuncia 35 millones para alargar espigones fronterizos

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasaka, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado este viernes al cese de la violencia en Ceuta y ha anunciado que ha solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones en Ceuta destinados al alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, entre otras medidas estructurales "extraordinarias" que eviten futuras entradas masivas como la ocurrida el 30 de julio.

También ha ensalzado la colaboración "eficaz" de Marruecos y ha agradecido el "comportamiento ejemplar" de los ceutíes, prometiendo recuperar la normalidad tras días de creciente malestar social y los intentos de algunos vecinos de impedir el reparto de comida o de quemar los asentamientos de los migrantes, lo que ha obligado a la intervención de la Policía.

"Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta", ha dicho en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

En este sentido, el ministro ha condenado los discursos de odio de la ultraderecha --"y también la derecha"-- que buscan la crispación social y estigmatizar a personas vulnerables hablando de "invasores" y llamando a la "caza del inmigrante". "Se necesita responsabilidad, serenidad y sentido de Estado", ha subrayado.

El plan incluye la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter permanente para 800 personas, todo ello cofinanciado al 90% por la Unión Europea a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

Marlaska también ha hablado de nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la vigilancia y la protección de la frontera, entre ellas embarcaciones ligeras de intervención, dispositivos remotos de actuación subacuática y un sistema de vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas.

El ministro ha aprovechado para recordar que desde 2018 este departamento ha invertido ya en Ceuta 34,4 millones de euros destinados al fortalecimiento de la seguridad del perímetro fronterizo y ha citado la segunda fase del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado (2026-2034), que destinan 66,6 millones de euros para la construcción de una nueva Jefatura Superior de la Policía --23,4 millones de euros-- y una nueva Comandancia de la Guardia Civil --43 millones de euros--.

RESPUESTA EXTRAORDINARIA CON 1.600 AGENTES

El ministro ha abogado por extraer las lecciones necesarias para recuperar la normalidad y prevenir en el futuro nuevos "ataques a la integridad territorial de España" tanto en Ceuta como en Melilla --como lo calificó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- que, ha dicho, no tienen relación con los flujos migratorios irregulares habituales.

Según Marlaska, se trata de medidas extraordinarias y a largo plazo, que complementan la "respuesta extraordinaria" que el Gobierno dio desde el primer momento de la crisis, incluso anticipándose al 30 de julio, y que ha contemplado el refuerzo de efectivos de Policía Nacional y la Guardia Civil, hasta los 1.600 desplegados en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha ensalzado la colaboración "eficaz" y "en todo momento estrecha" de Marruecos para que, "en apenas 24 horas", la mayoría de las 72.000 personas que accedieron a la ciudad española regresaran voluntariamente al país vecino --un retorno que continúa en la actualidad "a ritmo variable"--.

Marlaska ha cifrado en 5.000 los migrantes que continúan en Ceuta, así como en 1.500 los menores de edad. De hecho, ha desvelado que las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de 2026 más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas.

ACTUACIÓN CONTUNDENTE DESDE LA SENTENCIA DEL SUPREMO

El ministro ha hablado de una situación de "gran complejidad" en la que todos los ministerios han realizado un trabajo "sin descanso desde el primer momento", con una "actuación contundente y comunicación permanente" con las autoridades ceutíes, frente a los intentos de desinformar y de "buscar el aprovechamiento político".

"Hablamos de una situación extraordinaria que ha requerido una respuesta extraordinaria", ha enfatizado Marlaska, que ha añadido que dicha respuesta, además, ha sido "ordenada, coordinada y plenamente ajustada a la legalidad" para respetar los derechos humanos y garantizar la protección de la frontera y la atención a los ceutíes.

En este sentido, ha lanzado un mensaje de comprensión hacia los vecinos de la ciudad española norteafricana por su "comportamiento ejemplar". "Frente a los discursos de odio y de crispación de algunos, la solidaridad, la sensibilidad y la colaboración de los ceutíes y las ceutíes evidencian los mejores valores de nuestro país", ha dicho.

REFUERZO DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

Marlaska ha apuntado que hubo un primer refuerzo "inmediatamente después" de tener conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, notificada el 8 de julio, que impedía aplicar el mecanismo de rechazo en frontera a los inmigrantes que accedían a nado, con la incorporación de 70 guardias civiles, tanto en el vallado como en el control fronterizo marítimo.

Ese refuerzo se intensificó "horas después" de la entrada masiva del 30 de julio, incluyendo el despliegue de las Fuerzas Armadas. En concreto, ha indicado que las plantillas de Policía y Guardia Civil en Ceuta ya se habían incrementado un 16,3% con respecto a 2018, si bien ahora cuentan con más de 1.600 efectivos: 300 agentes adicionales de Policía y 250 de la Guardia Civil.

Además, también desde el mismo 8 de julio la Guardia Civil contó con siete embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, entre otros medios de apoyo como helicópteros y drones o la instalación del sistema de contención marítima mediante boyas y del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional de El Tarajal.

"Lo ocurrido en Ceuta entre los días 30 de julio y 1 de agosto constituye uno de los mayores desafíos recientes en materia de gestión fronteriza y migratoria a los que se ha enfrentado nuestro país", ha sostenido Marlaska, que se ha comprometido a tramitar "a la mayor brevedad" para tramitar las solicitudes de asilo o de expulsión o retorno de los migrantes. "Este Gobierno y también el Ministerio del Interior ha estado, está y estará siempre en Ceuta", ha terciado.