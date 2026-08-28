Torres presiona a Ceuta para consensuar espacios y advierte de que si no hay acuerdo no habrá "discusión posible"

Migrantes en campamentos improvisados en la playa del Trampolín. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Vivienda y Mando Único en la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha apelado al consenso con Ceuta para decidir los espacios dónde acoger y filiar a los migrantes, pero ha advertido de que si no hay acuerdo no habrá "discusión posible".

"Tengo las competencias para decidir los espacios, quiero hacerlo por consenso; hubo una manifestación sobre los polideportivos, se han retirado, se van a introducir otros (espacios) y, si eso motiva discusiones, pues no habrá discusión posible", ha advertido en una entrevista en TVE recogida por Europa Press que ha recordado.

El Ministro ha expresado la voluntad del ejecutivo de buscar soluciones lo antes posible pero ha reconocido que "la situación se ha convertido en "un círculo macabro del que es difícil salir"

Según ha indicado, por parte de Gobierno se están "haciendo todos los esfuerzos posibles para acortar plazos", pero ha pedido un "margen temporal" y para ello ha incidido en la necesidad de los espacios. "Los migrantes no pueden estar durmiendo en la playa, tienen que estar en un lugar donde podamos hacer la filiaciones y que una vez hecho el expediente, con la máxima premura, puedan ser devueltos", ha indicado.

Por ello, ha hecho hincapié en la importancia que de la reunión del comité de situación prevista para hoy salga "un mensaje claro de apoyo, de consenso" por parte de la ciudad de Ceuta de que los espacios elegidos son "lugares donde se va a poder trabajar". "No puede ser que tu designes un sitio y automáticamente haya una manifestación porque entonces seguirán durmiendo en la playa", ha argumentado.

Y en este contexto, ha expresado su voluntad de continuar "caminando de la mano con Ceuta" y que no haya que llegar "imposiciones". "Hace mucho tiempo que conozco al presidente Vivas y podemos seguir caminando en esa senda", ha argumentado el Mando Único que ha incidido en urgencia de buscar una solución "cuanto antes" a una situación que "es angustiosa en cuanto a que no se ha alcanzado esa absoluta normalidad de la población ceutí".