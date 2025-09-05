Marlaska nombra nuevo comisario de Seguridad Ciudadana al hasta ahora jefe de la Policía Nacional en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado a Francisco López Gordo nuevo comisario general de Seguridad Ciudadana - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado a Francisco López Gordo, que hasta el momento desempeñaba el cargo de jefe superior de Ceuta, nuevo comisario general de Seguridad Ciudadana, de la que dependen los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y otros unidades especiales como guías caninos, subsuelo o seguridad privada.

Además, el Ministerio del Interior ha informado de que el comisario principal Francisco Herrero Fernández-Quesada será el jefe superior de Castilla-La Mancha.

López Gordo ingresó en la Policía Nacional en 1995 como inspector. Durante su trayectoria profesional ha estado destinado, entre otras unidades, en la Jefatura Superior de Cataluña, la Comisaría General de Información, la División de Personal o la Jefatura Superior de Madrid, así como las comisarías de La Línea de la Concepción y Algeciras, de las que fue máximo responsable.

Ha sido también jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en la Jefatura Superior de Madrid y jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Desde julio de 2023, ocupaba la responsabilidad de jefe superior de Ceuta.

JEFE SUPERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

El comisario principal Francisco Herrero Fernández-Quesada, nombrado nuevo jefe en Castilla-La Mancha, ingresó en la Policía Nacional en 1981.

Hasta ahora ocupaba el cargo de jefe de la División de Documentación de la Dirección General de la Policía. Según ha recordado Interior, antes fue jefe regional de Operaciones de Castilla-La Mancha, jefatura a la que regresa en estos momentos como máximo responsable.

Tuvo como primer destino Navarra, donde desempeñó el cargo de jefe de Grupo de la 16ª Compañía Reserva General de Pamplona. Poco después desempeñó el mismo puesto en Toledo y a continuación fue jefe de Grupo de Radiopatrullas y Seguridad Ciudadana. Además ha sido jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y jefe de la Comisaría Provincial de Toledo y de la Comisaría Local de Talavera de la Reina.