Marlaska replica al PP que "no van a perder tiempo" porque el objetivo es el "aislamiento absoluto" por el hantavirus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa, en la Dirección General de la Guardia Civil - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contestado este viernes a la petición del PP para conocer el nombre de los expertos que supervisan el dispositivo del crucero afectado por un brote de hantavirus, asegurando que el Ejecutivo no está para "perder tiempo" ahora porque el objetivo es garantizar la salud pública.

"Va a haber un criterio de aislamiento absoluto. No va a salir ningún pasajero del buque hasta que esté preparado el avión que lo va a trasladar a su destino final, y con todas las garantías", ha asegurado Marlaska en una rueda de prensa en la Dirección General de la Guardia Civil en la que ha indicado que el Ejecutivo se está guiando por "criterios científicos", según determina la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades europeas.

El ministro ha apuntado que ya habrá tiempo más adelante para responder a las demandas del PP sobre los expertos que participan en el protocolo de seguridad por el hantavirus y ha acusado a este partido de "utilizar las crisis con un carácter político".

En este sentido, Marlaska se ha remitido a las explicaciones dadas por el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Protección Civil sobre que se va a garantizar la salud tanto de los pasajeros, entre ellos 14 españoles, como de la población en general, empezando por las Islas Canarias.

El titular del Interior ha reiterado que los afectados por el hantavirus tendrán un "aislamiento absoluto" y que, por tanto, "no habrá ningún contacto con la población". "Está garantizado", ha apostillado en respuesta a la prensa tras dar detalles de un operativo contra el narcotráfico de la Guardia Civil.