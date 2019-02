Maroto: "Además de que no gustarle los gays, tiene que haber algo más en el programa de Vox que debería enseñar"

Actualizado 21/02/2019 18:58:16 CET

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha criticado este jueves que el primer cargo público de Vox no tenga "ni idea de qué votar" en el Senado y ha emplazado a esa formación a "enseñar" su programa a los españoles y no solo que no le gustan "los gays".

Así se ha pronunciado después de que el senador de Vox Francisco José Alcaraz se negara este miércoles a firmar en el Senado una Declaración Institucional contra la LGTBIfobia en el deporte y no se posicionara en el debate de los indultos ni en el relativo a la cesión de prisiones al País Vasco celebrados en la Cámara Alta.

Maroto ha indicado que Vox es un partido que estaba "deseando tener cargos públicos" y el primer cargo público que tiene llega al Senado "se sienta y no tiene ni idea de qué votar en ningún punto". "Se pasa toda la tarde diciendo que no le ha dado tiempo a mirarse los temas y que no sabe nada", ha añadido.

"UNO TIENE QUE TENER LAS IDEAS CLARAS"

En este punto, el también director de campaña del PP ha criticado que cuando "por fin" el partido de Santiago Abascal tiene a una persona en las instituciones no vota "ningún tema" porque "no se entera de ningún asunto".

"Uno tiene que tener las ideas claras y saber votar. Además de que no le gusten los gays, tiene que haber algo más en el programa de Vox y eso es algo que deberían enseñar a los españoles", ha exclamado el responsable de Organización del PP en los pasillos del Congreso.