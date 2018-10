Maroto critica que Cs vea "congelado" el pacto con el PP y avisa a Rivera de que parece el "no es no" de Sánchez

Publicado 16/02/2018 13:18:28 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado que Ciudadanos diga que el pacto con los 'populares' está "congelado" y ha avisado al líder del partido naranja, Albert Rivera, de que esa actitud recuerda al "no es no" del secretario general socialista, Pedro Sánchez, cuando se negaba a llegar a un pacto con el PP para facilitar un Gobierno de Mariano Rajoy.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, el diputado del PP se ha pronunciado así tras ser preguntado por el estado de las relaciones entre 'populares' y el partido naranja. Ciudadanos da por congelado su acuerdo de investidura con el PP mientras lo incumpla al no apartar a la senadora Pilar Barreiro, investigada por Púnica, entre otras condiciones.

"A mi la frase de acuerdos congelados me recuerda mucho al 'no es no' y al 'qué parte del 'no' no has entendido", ha manifestado Maroto, quien ha confesado que "no le gustaría" que Rivera "se convirtiese tan rápido" en Pedro Sánchez. "No me gustaría ver en Ciudadanos ese 'no es no' de Sánchez, ese 'todo congelado' y ese bloqueo", ha subrayado.

El dirigente del PP, que ha dicho que los políticos que no saben pactar "no sirven para nada", ha afirmado que esa actitud "demuestra poca cintura". "El PP y Cs somos diferentes pero estamos para acordar entre distintos", ha incidido.