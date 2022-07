Maroto subraya que lo importante es que Lastra ha podido elegir y asegura que el debate sobre su dimisión es "espurio"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha subrayado este martes sobre la dimisión de la 'número 2' del PSOE, Adriana Lastra, es que ella ha podido elegir y ha asegurado que el debate sobre la decisión que ha tomado es "muy espurio".

"Lo importante es que ella ha podido dedicir. Ella ha decidio preservar lo que los médidcos le han trasladado y, por lo tanto, deja el cargo de la Vicesecrertaría general, pero ella no deja la política, no deja su puesto de trabajo", ha apuntado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press.

La ministra ha señalado que, a diferencia de Lastra, muchas mujeres no pueden tomar estas decisiones y, por eso, ha destacado la necesidad de "trabajar en políticas feministas para evitar que aquellas que no ha podido decidir se encuentren en un estado de vulnerabilidad porque no han podido elegir".

Con todo, ha recalcado que la dirigente asturiana es una "mujer fuerte" y se ha mostrado convencida de que va a "seguir desarrollando esa buena política" tanto feminista como en los ámbitos de sus responsabilidades, ha zanjado.