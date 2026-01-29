Martínez (PSOE) defiende las protestas del campo contra Mercosur: "No se puede hacer más Europa con menos recursos"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el secretario general del PSOE CyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, organizado por Fórum Europa, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha defendido este jueves las protestas del sector agrario contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y el recorte de la Política Agraria Común (PAC), asegurando que "no se puede hacer más Europa con menos recursos".

Así lo ha asegurado durante su intervención en el desayuno de Forum Europa en el hotel Four Seasons (Madrid), donde el candidato socialista ha explicado que el sector agrario no está protestando por "una cuestión de rentas" sino que defiende un modelo "de territorio social, de producción y equilibrio estratégico para Europa".

A continuación, ha subrayado que escuchar al campo no es una concesión política, sino una "inversión democrática y una inversión de futuro". "Cuando Europa se aleja del territorio y de sus gentes, no solo pierde cohesión social, pierde competitividad, legitimidad democrática y capacidad de futuro", ha reiterado.

También ha asegurado que Europa puede "desconectarse de su territorio real" y su ciudadanía si continúa debilitando la política agraria sin ofrecer alternativas y sigue reduciendo la política de cohesión.

De esta forma, ha explicado que la defensa de campo es especialmente relevante en el desarrollo de regiones "que arrastran debilidades estructurales" como, según él, es el caso de Castilla y León.

Por último, ha asegurado que el resto de países de la Unión Europea debe hacer suya la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar la aportación de los países al presupuesto europeo elevándolo al 2% del PIB desde el actual 1,2%. "Sin más recursos es imposible hacer más Europa" ha concluido.

Al acto también han asistido la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sanz, el ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, y varios cargos de la cúpula del PSOE.