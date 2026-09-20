Más de 1.000 ceutíes marchan hacia la frontera para exigir su protección: "Marruecos, canalla, esto es de los caballas"

Cientos de ceutíes portan una pancarta con el lema 'SOS Ceuta invadida' durante una manifestación en defensa de la españolidad de la ciudad y de su frontera, a 20 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de ceutíes han marchado este domingo desde el centro de la ciudad hasta la frontera del Tarajal en una movilización convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) para reivindicar la españolidad de Ceuta y reclamar medidas de protección de la frontera ante la crisis migratoria.

La protesta, que ha reunido a manifestantes a pie y a más de un centenar en motocicletas, ha concluido en las inmediaciones del paso fronterizo con cánticos dirigidos a Marruecos y a la Unión Europea, entre ellos "Marruecos, canalla, esto es de los caballas" y "¡Europa, escucha, Ceuta es tu lucha!".

La movilización comenzó pasadas las 11:45 horas, cuando alrededor de 500 personas se concentraron en las inmediaciones de la explanada Juan Carlos I tras una pancarta con el lema 'S.O.S. Ceuta invadida'. Los asistentes han portado banderas de Ceuta, España y la Unión Europea.

De forma paralela, alrededor de 120 motocicletas, con más de 200 personas entre pilotos y acompañantes, se han concentrado en la avenida Alcalde Sánchez Prado a la espera de iniciar el recorrido hacia la frontera. A lo largo de la marcha se han ido incorporando más motoristas.

Ambas movilizaciones han confluido pasadas las 12:00 horas en la carretera que conduce hacia el Tarajal y han continuado juntas hasta las inmediaciones del paso fronterizo, donde los manifestantes se han concentrado y los motoristas han descendido de sus vehículos para sumarse a la protesta a pie.

La marcha ha estado escoltada durante todo el recorrido por varios vehículos de la Policía Nacional, además de contar con presencia de la Guardia Civil y militares. Los participantes han dedicado aplausos y proclamas de agradecimiento a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la ciudad.

MENSAJES A LA UE

La Unión Europea ha ocupado un papel central en los mensajes lanzados durante la movilización, en la que los participantes han coreado en varias ocasiones "¡Europa, escucha, Ceuta es tu lucha!", en línea con el contenido del manifiesto elaborado por la FPAV.

Los responsables de la FPAV, identificados durante la protesta con chalecos amarillos, han decidido no leer públicamente el manifiesto al llegar a la frontera debido al ambiente generado entre los asistentes.

Según han explicado a Europa Press, la persona encargada de portar el documento sufrió un incidente ajeno a la movilización que le impidió llegar a tiempo para su lectura, aunque el texto ha sido distribuido posteriormente entre los medios de comunicación.

En el documento, la federación asegura dirigirse "a la opinión pública, a las instituciones nacionales y a la comunidad internacional" para "alzar la voz" en defensa de la tierra, los ciudadanos y la "integridad territorial" de Ceuta. Califica la situación de "invasión" y denuncia "una vulneración sistemática de nuestras fronteras colonizadas por la inacción ajena".

La organización sostiene asimismo que se ha alterado la seguridad y la paz social de una población que, a su juicio, "se siente desprotegida ante el chantaje fronterizo de quienes utilizan los movimientos masivos de personas como un arma de presión geopolítica".

El manifiesto también recoge un agradecimiento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por sus palabras de apoyo a Ceuta durante su intervención ante la Eurocámara con motivo del debate sobre el Estado de la Unión Europea. "La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", dijo Von der Leyen.

Además, la federación cita la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre la instrumentalización de la migración irregular como una "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" de España y sostiene que las instituciones europeas han dejado constancia de la situación de Ceuta.

A partir de estas consideraciones, la FPAV plantea cuatro exigencias a las autoridades españolas y europeas: un "blindaje fronterizo inmediato", "expulsiones inmediatas", el refuerzo de la seguridad en las calles y el fin de las "regularizaciones masivas".

En relación con el control fronterizo, reclama un "despliegue permanente e inflexible de las fuerzas de seguridad necesarias para garantizar el control absoluto de la frontera por parte del Estado español" y solicita la aplicación de "las leyes de emergencia de la UE para devolver de inmediato a quienes entren ilegalmente".

"CEUTA NO ES UN CAMPAMENTO"

La federación exige, asimismo, recuperar la tranquilidad en los barrios, subrayando que "Ceuta no es un campamento", y pode poner fin a las políticas que, según su valoración, puedan generar un "efecto llamada".

La FPAV concluye su manifiesto asegurando que la ciudadanía ceutí ha demostrado "una resiliencia y una serenidad extraordinarias" y advierte de que "la paciencia de sus ciudadanos tiene un límite". "Exigimos seguridad, exigimos respeto y exigimos que las palabras de respaldo institucional se traduzcan en hechos contundentes para proteger nuestra tierra", concluye el documento.

La movilización se enmarca en las sucesivas protestas celebradas en Ceuta durante las últimas semanas a raíz de la crisis migratoria y de la presión sobre la frontera.